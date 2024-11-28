Всё что мы знаем об iPhone 17 Pro. Ради него стоит потерпеть меньше года

Фото: MacRumors Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Корпус. В грядущей линейке Apple собирается сделать рамку «прошек» алюминиевой. Может показалься, что это возврат к прошлому, но на самом деле нет: модели iPhone X — iPhone 14 Pro были стальными, а iPhone 15 и 16 Pro титановыми; то есть, Apple еще ни разу не использовала алюминий в Pro-айфонах. Ожидается, что задняя часть смартфона будет частично стеклянной и частично алюминиевой.

В грядущей линейке Apple собирается сделать рамку «прошек» алюминиевой. Может показалься, что это возврат к прошлому, но на самом деле нет: модели iPhone X — iPhone 14 Pro были стальными, а iPhone 15 и 16 Pro титановыми; то есть, Apple еще ни разу не использовала алюминий в Pro-айфонах. Ожидается, что задняя часть смартфона будет частично стеклянной и частично алюминиевой. Блок камер. Его дизайн впервые значительно изменится — он станет гораздо больше и прямоугольнее. Возможно, именно он составит ту самую алюминиевую часть задней крышки новинок.

Его дизайн впервые значительно изменится — он станет гораздо больше и прямоугольнее. Возможно, именно он составит ту самую алюминиевую часть задней крышки новинок. Новый чип. Традиционно устройства получат самый новый чип Apple A19 Pro на базе 3 нм техпроцесса. Скачка в производительности не ожидается, лишь небольшой прирост в пределах десятка процентов.

Традиционно устройства получат самый новый чип Apple A19 Pro на базе 3 нм техпроцесса. Скачка в производительности не ожидается, лишь небольшой прирост в пределах десятка процентов. Модуль связи. Будущий iPhone 17 Pro получит сетевой модуль Wi-Fi 7 производства самой Apple. До сих пор их изготавливает Broadcom.

Будущий iPhone 17 Pro получит сетевой модуль Wi-Fi 7 производства самой Apple. До сих пор их изготавливает Broadcom. Фронталка. Она получит разрешение 24 Мп против нынешних 12-ти.

Она получит разрешение 24 Мп против нынешних 12-ти. Зум-объектив. Задний телефотомодуль станет 48-мегапиксельным против текущего разрешения в 12 Мп. Это должно сделать его более светосильным и резким.

Задний телефотомодуль станет 48-мегапиксельным против текущего разрешения в 12 Мп. Это должно сделать его более светосильным и резким. ОЗУ. Будущие iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат по 12 Гб оперативной памяти для улучшенной производительности в Apple Intelligence.

Будущие iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат по 12 Гб оперативной памяти для улучшенной производительности в Apple Intelligence. Dynamic Island. Островок станет меньше и компактнее, так как Apple впервые использует металинзу для Face ID. Благодаря этому элементу модуль сканера лица можно будет развернуть и он займет меньше места.

Слухи о 17-й линейке iPhone начали появляться довольно давно, раньше, чем Apple представила актуальные модели iPhone 16. Изначально информация не была структурирована и постепенно обрастала новыми подробностями. Вот как прямо сейчас инсайдеры представляют себе iPhone 17 Pro:Это всё, что на текущий момент мы знаем об iPhone 17 Pro. Некоторые инсайды смешиваются с iPhone 17 Air, поэтому до конца невозможно с точностью соотнести определенные данные с конкретной моделью.