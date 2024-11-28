Всё что мы знаем об iPhone 17 Pro. Ради него стоит потерпеть меньше года

Олег

Фото: MacRumors 

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Слухи о 17-й линейке iPhone начали появляться довольно давно, раньше, чем Apple представила актуальные модели iPhone 16. Изначально информация не была структурирована и постепенно обрастала новыми подробностями. Вот как прямо сейчас инсайдеры представляют себе iPhone 17 Pro:

  • Корпус. В грядущей линейке Apple собирается сделать рамку «прошек» алюминиевой. Может показалься, что это возврат к прошлому, но на самом деле нет: модели iPhone X — iPhone 14 Pro были стальными, а iPhone 15 и 16 Pro титановыми; то есть, Apple еще ни разу не использовала алюминий в Pro-айфонах. Ожидается, что задняя часть смартфона будет частично стеклянной и частично алюминиевой.
  • Блок камер. Его дизайн впервые значительно изменится — он станет гораздо больше и прямоугольнее. Возможно, именно он составит ту самую алюминиевую часть задней крышки новинок.
  • Новый чип. Традиционно устройства получат самый новый чип Apple A19 Pro на базе 3 нм техпроцесса. Скачка в производительности не ожидается, лишь небольшой прирост в пределах десятка процентов.
  • Модуль связи. Будущий iPhone 17 Pro получит сетевой модуль Wi-Fi 7 производства самой Apple. До сих пор их изготавливает Broadcom.
  • Фронталка. Она получит разрешение 24 Мп против нынешних 12-ти.
  • Зум-объектив. Задний телефотомодуль станет 48-мегапиксельным против текущего разрешения в 12 Мп. Это должно сделать его более светосильным и резким.
  • ОЗУ. Будущие iPhone 17 Pro и 17 Pro Max получат по 12 Гб оперативной памяти для улучшенной производительности в Apple Intelligence.
  • Dynamic Island. Островок станет меньше и компактнее, так как Apple впервые использует металинзу для Face ID. Благодаря этому элементу модуль сканера лица можно будет развернуть и он займет меньше места.

Это всё, что на текущий момент мы знаем об iPhone 17 Pro. Некоторые инсайды смешиваются с iPhone 17 Air, поэтому до конца невозможно с точностью соотнести определенные данные с конкретной моделью. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Aspard
+614
Aspard
Лепота-то какая, красота! (сарказм)
час назад в 16:50
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