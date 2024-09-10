Всё что вы хотели знать о новой кнопке захвата на iPhone 16



Несколько часов назад завершилась большая и долгожданная сентябрьская презентация Apple. На ней мы увидели линейку iPhone 16 — смартфонов, которые, среди прочего, порадовали нас новой кнопкой на корпусе. Согласитесь, такое у Apple бывает нечасто.



Как и предсказывали инсайдеры, кнопка отвечает за съемку фото и видео, но не только. Она оказалась многофункциональной и собрала на себе как минимум шесть функций. Вот они все:



Нажатие — открыть приложение «Камера»

Повторное нажатие — сделать снимок / начать запись видео

Удержание — открыть приложение «Камера» и сразу начать запись видео

Касание — открыть элементы управления камерой

Двойное касание — вызов меню дополнительных настроек, например, резкость и экспозиция

Свайп — переключение между настройками / регулировка параметров съемки. Несколько часов назад завершилась большая и долгожданная сентябрьская презентация Apple. На ней мы увидели линейку iPhone 16 — смартфонов, которые, среди прочего, порадовали нас новой кнопкой на корпусе. Согласитесь, такое у Apple бывает нечасто.Как и предсказывали инсайдеры, кнопка отвечает за съемку фото и видео, но не только. Она оказалась многофункциональной и собрала на себе как минимум шесть функций. Вот они все:



Скорость двойного касания или времени удержания кнопки можно настроить. Кнопка имеет сапфировое покрытие и окантовку из нержавеющей стали. Над корпусом смартфона она не выделяется, что должно исключить случайные нажатия.



В приведенном списке вполне можно запутаться «на ходу», но даже это еще не всё. Новая кнопка будет доступна разработчикам сторонних приложений, и они смогут добавлять новые привязанные к ней элементы. Было бы здорово увидеть нечто большее, чем управления камерой — например, прокрутка ленты соцсетей или чата в переписке свайпом по кнопке захвата — но неясно, позволит ли API от Apple такие фокусы.