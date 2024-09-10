Всё что вы хотели знать о новой кнопке захвата на iPhone 16

Олег

iPhone 16


Несколько часов назад завершилась большая и долгожданная сентябрьская презентация Apple. На ней мы увидели линейку iPhone 16 — смартфонов, которые, среди прочего, порадовали нас новой кнопкой на корпусе. Согласитесь, такое у Apple бывает нечасто.

Как и предсказывали инсайдеры, кнопка отвечает за съемку фото и видео, но не только. Она оказалась многофункциональной и собрала на себе как минимум шесть функций. Вот они все:

  • Нажатие — открыть приложение «Камера»
  • Повторное нажатие — сделать снимок / начать запись видео
  • Удержание — открыть приложение «Камера» и сразу начать запись видео
  • Касание — открыть элементы управления камерой
  • Двойное касание — вызов меню дополнительных настроек, например, резкость и экспозиция
  • Свайп — переключение между настройками / регулировка параметров съемки.
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Скорость двойного касания или времени удержания кнопки можно настроить. Кнопка имеет сапфировое покрытие и окантовку из нержавеющей стали. Над корпусом смартфона она не выделяется, что должно исключить случайные нажатия.

В приведенном списке вполне можно запутаться «на ходу», но даже это еще не всё. Новая кнопка будет доступна разработчикам сторонних приложений, и они смогут добавлять новые привязанные к ней элементы. Было бы здорово увидеть нечто большее, чем управления камерой — например, прокрутка ленты соцсетей или чата в переписке свайпом по кнопке захвата — но неясно, позволит ли API от Apple такие фокусы. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

+345
d’Autriche
До сенсорной кнопки сбоку проще же дотянуться, чем до экрана, над которым палец находится, чтобы ленту поскролить
Сегодня в 08:50
#
+62
arnikrock
Очень заманчиво. Надо купить.
Сегодня в 09:55
#
kardigan
+3707
kardigan arnikrock
Давай беги пока предзаказы не закончились) шучу конечно🤪
29 минут назад
#
Dmitriy
+1142
Dmitriy
Сверху... Почему?
Сегодня в 10:22
#
+1065
iron-i
Или тачайди 😂
Сегодня в 12:26
#

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