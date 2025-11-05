Top.Mail.Ru

Всё для блогеров: Apple готовит свою «студию для создателей контента»

Фархад

Apple

В первой бета-версии iOS 26.2, вышедшей вчера, засветилось упоминание о разработке некого пакета Apple Creator Studio. Похоже, компания скоро порадует контентмейкеров новыми функциями и приложениями.

Разработчик Аарон Перрис обнаружил ссылки на Apple Creator Studio в коде бета-версии iOS 26.2. Увы, пока неясно, с чем именно связано это название. Но недавно этот же разработчик обнаружил новые идентификаторы в App Store для четырёх приложений, которые ранее не выпускались на iPad. Речь идёт о Pixelmator Pro, MainStage, Motion и Compressor. Все эти приложения рассчитаны на музыкантов, аниматоров, дизайнеров и монтажеров.

Вполне вероятно, что Apple Creator Studio объединит все профессиональные приложения Apple, чтобы их можно было купить со скидкой. Но есть и небольшой шанс, что компания предложит новый инструмент для создания контента прямо на iPhone и iPad.

Больше подробностей появится в следующих бетах iOS 26.2.
2
