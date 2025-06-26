





В честь релиза масштабной сиквела одной из самых популярных игр PlayStation, Death Stranding 2: On the Beach, студия Kojima Productions совместно с брендом Anicorn выпустили ключевой предмет из игры — Ring Terminal. В честь релиза масштабной сиквела одной из самых популярных игр PlayStation, Death Stranding 2: On the Beach, студия Kojima Productions совместно с брендом Anicorn выпустили ключевой предмет из игры — Ring Terminal. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Это точная копия (1:1) устройства, которое носят Сэм Портер Бриджес и Фрэджайл в игре — незаменимый инструмент для оперативников Drawbridge во вселенной Death Stranding.Девайс сделан из прочного сплава латуни и стали. При создании Ring Terminal используется передовая гальванопластика и точная 5-осевая обработка с ЧПУ. Результатом является сложная деталь, состоящая из 30 тщательно подобранных компонентов. Его регулируемая конструкция позволяет носить кольцо на любом пальце. Главная фича — специальное гальваническое покрытие, которое отражает внутриигровую окраску. Оно изменяется при естественном окислении, добавляя уникальный, живой характер.В Ring Terminal также встроен чип NFC, но для платежей он непригоден. Дисплей тут чисто косметический элемент.Кольца Ring Terminal будут продаваться эксклюзивно на официальном сайте Anicorn по цене $240. Скорее всего, они также появятся в России на условном Авито, но в ограниченном количестве.