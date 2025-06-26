Всё гениальное — просто: Хидео Кодзима выпустил кольцо с терминалом из Death Stranding 2

Фархад

KP

В честь релиза масштабной сиквела одной из самых популярных игр PlayStation, Death Stranding 2: On the Beach, студия Kojima Productions совместно с брендом Anicorn выпустили ключевой предмет из игры — Ring Terminal.

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Это точная копия (1:1) устройства, которое носят Сэм Портер Бриджес и Фрэджайл в игре — незаменимый инструмент для оперативников Drawbridge во вселенной Death Stranding.

KP
KP
KP
Девайс сделан из прочного сплава латуни и стали. При создании Ring Terminal используется передовая гальванопластика и точная 5-осевая обработка с ЧПУ. Результатом является сложная деталь, состоящая из 30 тщательно подобранных компонентов. Его регулируемая конструкция позволяет носить кольцо на любом пальце. Главная фича — специальное гальваническое покрытие, которое отражает внутриигровую окраску. Оно изменяется при естественном окислении, добавляя уникальный, живой характер.

В Ring Terminal также встроен чип NFC, но для платежей он непригоден. Дисплей тут чисто косметический элемент.

Кольца Ring Terminal будут продаваться эксклюзивно на официальном сайте Anicorn по цене $240. Скорее всего, они также появятся в России на условном Авито, но в ограниченном количестве.
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Источник:
HypeBeast
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