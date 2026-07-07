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Всё новое в iOS 27 Beta 3. Система похорошела!

Олег


Компания Apple продолжает активно работать над грядущими обновлениями ОС. В свежей третьей бета-версии появилось довольно много заметных нововведений, вот они все: 

  • Голос Siri. Настройка голоса наконец заработала: можно корректировать тембр и скорость речи, но только на iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. 
  • Комментирование окружения. Функция «Распознавание в реальном времени» в разделе «Специальные возможности» использует встроенный ИИ для обнаружения и описания объектов вокруг вас с помощью камеры. Она может отвечать на вопросы о том, что видит, с возможностью установки вопроса по умолчанию. Есть и пользовательские действия.
  • Напоминания. Обновлена иконка, теперь в ней больше жидкого стекла. 

Фото: MacRumors 
  • Фото. Появился переключатель «Показать элементы управления рейтингом». 
  • Центр управления. Наконец-то можно увидеть информацию о сотовой сети, даже если айфон подключен к Wi-Fi. Отображается уровень сигнала и тип подключения (LTE, 5G и т д). 

Фото: MacRumors 
  • Анимации. При проведении пальцем вниз в центр уведомлений, изображение вашего фона рабочего стола теперь сначала появляется поверх главного экрана или используемого приложения. Выглядит немного странно. 
  • AirPods. В адаптивном режиме AirPods есть ползунок, позволяющий выбрать более высокую прозрачность или более эффективное шумоподавление.
  • Лоскскрин. Нижние кнопки стали черными на некоторых обоях. 
  • Обои macOS. Новое изображение появилось в Golden Gate в закатном стиле. 

Фото: MacRumors 

Хотя изменений немало, их едва ли можно назвать фундаментальными, особенно для третьей бета-версии большого апдейта. Apple явно занимается отладкой и разглаживает шероховатости iOS 26. 
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Источник:
MacRumors
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