Всё новое в iOS 27 Beta 3. Система похорошела!

Голос Siri. Настройка голоса наконец заработала: можно корректировать тембр и скорость речи, но только на iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air.

Настройка голоса наконец заработала: можно корректировать тембр и скорость речи, но только на iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max и iPhone Air. Комментирование окружения. Функция «Распознавание в реальном времени» в разделе «Специальные возможности» использует встроенный ИИ для обнаружения и описания объектов вокруг вас с помощью камеры. Она может отвечать на вопросы о том, что видит, с возможностью установки вопроса по умолчанию. Есть и пользовательские действия.

Функция «Распознавание в реальном времени» в разделе «Специальные возможности» использует встроенный ИИ для обнаружения и описания объектов вокруг вас с помощью камеры. Она может отвечать на вопросы о том, что видит, с возможностью установки вопроса по умолчанию. Есть и пользовательские действия. Напоминания. Обновлена иконка, теперь в ней больше жидкого стекла.

Фото. Появился переключатель «Показать элементы управления рейтингом».

Появился переключатель «Показать элементы управления рейтингом». Центр управления. Наконец-то можно увидеть информацию о сотовой сети, даже если айфон подключен к Wi-Fi. Отображается уровень сигнала и тип подключения (LTE, 5G и т д).

Анимации. При проведении пальцем вниз в центр уведомлений, изображение вашего фона рабочего стола теперь сначала появляется поверх главного экрана или используемого приложения. Выглядит немного странно.

При проведении пальцем вниз в центр уведомлений, изображение вашего фона рабочего стола теперь сначала появляется поверх главного экрана или используемого приложения. Выглядит немного странно. AirPods. В адаптивном режиме AirPods есть ползунок, позволяющий выбрать более высокую прозрачность или более эффективное шумоподавление.

В адаптивном режиме AirPods есть ползунок, позволяющий выбрать более высокую прозрачность или более эффективное шумоподавление. Лоскскрин. Нижние кнопки стали черными на некоторых обоях.

Нижние кнопки стали черными на некоторых обоях. Обои macOS. Новое изображение появилось в Golden Gate в закатном стиле.

Компания Apple продолжает активно работать над грядущими обновлениями ОС. В свежей третьей бета-версии появилось довольно много заметных нововведений, вот они все:Хотя изменений немало, их едва ли можно назвать фундаментальными, особенно для третьей бета-версии большого апдейта. Apple явно занимается отладкой и разглаживает шероховатости iOS 26.