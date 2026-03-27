Всё-таки уменьшат. Apple сделает экраны iPhone 18 Pro и 18 Pro Max больше

Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился информацией, что Apple всё же решилась на одно важное изменение в дизайне будущих флагманов iPhone 18 Pro. Речь идёт об уменьшенном Dynamic Island — вырез станет намного компактнее.

Источник также отметил, что рамки останутся прежними, как у iPhone 17. Это означает, что визуально устройства почти не изменятся: те же габариты, тот же общий стиль, но полезная площадь дисплея станет больше. Это будет особенно заметно при просмотре видео, в играх и других приложениях. Плюс это ещё один микрошаг в сторону будущего полного отказа от вырезов, поскольку Apple постепенно движется к полностью «чистому» дисплею.Примечательно, что базовый iPhone 18 тоже получит уменьшенный вырез, но он выйдет только следующей весной. Увы, предыдущие инсайды о переносе селфи-камеры в левый верхний угол экрана, Ice Universe не подтвердил.