Всё-таки уменьшат. Apple сделает экраны iPhone 18 Pro и 18 Pro Max больше

Фархад


Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился информацией, что Apple всё же решилась на одно важное изменение в дизайне будущих флагманов iPhone 18 Pro. Речь идёт об уменьшенном Dynamic Island — вырез станет намного компактнее.

Источник также отметил, что рамки останутся прежними, как у iPhone 17. Это означает, что визуально устройства почти не изменятся: те же габариты, тот же общий стиль, но полезная площадь дисплея станет больше. Это будет особенно заметно при просмотре видео, в играх и других приложениях. Плюс это ещё один микрошаг в сторону будущего полного отказа от вырезов, поскольку Apple постепенно движется к полностью «чистому» дисплею.

Примечательно, что базовый iPhone 18 тоже получит уменьшенный вырез, но он выйдет только следующей весной. Увы, предыдущие инсайды о переносе селфи-камеры в левый верхний угол экрана, Ice Universe не подтвердил.
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Apple официально отказалась от своего самого мемного устройства на колесах
iPhone со старыми версиями iOS начали получать предупреждения от Apple. Насколько это важно?
iPhone с частичкой смартфона vivo хотите? Apple тестирует камеру на 200 Мп

На новые и старые телевизоры Samsung приходят две суперполезные опции
Суд поставил точку в деле о блокировке звонков в Telegram и WhatsApp*
«Яндекс Пэй» начислит крупную компенсацию всем «кинутым» в новогодней акции
⚡️ Вышел долгожданный Telegram 12.3 — что нового

