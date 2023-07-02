ВТБ отключил мобильный банк в Telegram. Что делать клиентам с iPhone?

Олег

ВТБ


Банк ВТБ прекратил обслуживание клиентов через мессенджер Telegram. Об этом пишет TG Info.

Telegram-бот для клиентов ВТБ был запущен в 2022 году после попадания банка под санкции и удаления его приложения из Apple App Store. Вскоре после этого Госдума предложила запретить финансовым учреждениям обмениваться персональной информацией клиентов через зарубежные мессенджеры и соцсети.

Теперь стало известно, что Telegram-бот ВТБ урезали. Ранее он позволял совершать переводы, узнавать баланс счета и выполнять другие операции с ним, однако сейчас таких возможностей у него нет. Сам бот продолжает работать, но теперь он умеет лишь консультировать по поводу финансовых продуктов банка или принимать жалобы о мошенничестве.

Ни бот, ни сам ВТБ не поясняют причин прекращения обслуживания клиентов через Telegram. Сообщается, что пользователи могут начать использовать бота «ВКонтакте» для операций со своим счетом — ссылку на него предоставляет Telegram-бот по запросу. Если у вас iPhone, можете попробовать восстановить официальное приложение ВТБ с помощью нашего гайда

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Источник:
TG Info
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Комментарии

+94
migachevm
как по мне, не привлекательный ничем банк как и сбер. но их приложение «все просто» храню на всякий случай😅
Вчера в 22:52
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Mr.Igor
+113
Mr.Igor
Есть приложение втб, через него те же операции, зачем лезть в телеграмм….
Сегодня в 00:31
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