ВТБ отключил мобильный банк в Telegram. Что делать клиентам с iPhone?

Банк ВТБ прекратил обслуживание клиентов через мессенджер Telegram. Об этом пишет TG Info.
Telegram-бот для клиентов ВТБ был запущен в 2022 году после попадания банка под санкции и удаления его приложения из Apple App Store. Вскоре после этого Госдума предложила запретить финансовым учреждениям обмениваться персональной информацией клиентов через зарубежные мессенджеры и соцсети.
Теперь стало известно, что Telegram-бот ВТБ урезали. Ранее он позволял совершать переводы, узнавать баланс счета и выполнять другие операции с ним, однако сейчас таких возможностей у него нет. Сам бот продолжает работать, но теперь он умеет лишь консультировать по поводу финансовых продуктов банка или принимать жалобы о мошенничестве.
Ни бот, ни сам ВТБ не поясняют причин прекращения обслуживания клиентов через Telegram. Сообщается, что пользователи могут начать использовать бота «ВКонтакте» для операций со своим счетом — ссылку на него предоставляет Telegram-бот по запросу. Если у вас iPhone, можете попробовать восстановить официальное приложение ВТБ с помощью нашего гайда.