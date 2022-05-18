+141
ВТБ придумал, как вернуть своё приложение в App Store
Александр Кузнецов —
Банк ВТБ разместил в App Store второе приложение взамен того, что было удалено. Он попал под санкции в США, и Apple, чтобы не рисковать, убрала из App Store его проекты, включая «ВТБ Онлайн».
Новое приложение, как и первое («Баланс Онлайн»), замаскировано — ни в названии, ни в интерфейсе нет упоминания ВТБ. Клиенты ВТБ получили от банка SMS-сообщения со ссылкой на «Прайм Баланс». В его описании указано следующее: «мобильное приложение „Прайм Баланс“ для iPhone поможет полноценно управлять финансами, там можно в любое время посмотреть баланс по картам и счетам, быстро перевести деньги близким и легко пополнить счет мобильного телефона, а все это — в удобном интерфейсе».
Приложение «Баланс Онлайн», которое представляло собой копию «ВТБ Онлайн», было удалено из App Store. Вероятно, это произошло из-за того, что модераторы Apple все же заметили в нём упоминание ВТБ. Вероятно, банк «сделал» работу над ошибками, и найти подобное в «Прайм Баланс» не получится. Издателем приложения выступила компания Unicom LLC, которая формально не связана с ВТБ.
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Комментарии
+317
+234
+10
Мне не приходило СМС.
Сегодня в 17:35
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+4307
Да, Баланс Онлайн до сих пор исправно работает, успел скачать за те 2 дня что он бы в AppStore
Сегодня в 17:51
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+15
Альфа банк и сбер теперь Ваш выход )
Сегодня в 18:11
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Интересно, какие это клиенты ВТБ получили сообщение со ссылкой на американский App Store?
Сегодня в 18:33
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Ну так ваша же статья и убьет это. Почитают и поймут, что так обошли. И заблочат.
2 часа назад в 21:10
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