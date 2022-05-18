ВТБ Обход санкций

ВТБ придумал, как вернуть своё приложение в App Store

Александр


Банк ВТБ разместил в App Store второе приложение взамен того, что было удалено. Он попал под санкции в США, и Apple, чтобы не рисковать, убрала из App Store его проекты, включая «ВТБ Онлайн».

Новое приложение, как и первое («Баланс Онлайн»), замаскировано — ни в названии, ни в интерфейсе нет упоминания ВТБ. Клиенты ВТБ получили от банка SMS-сообщения со ссылкой на «Прайм Баланс». В его описании указано следующее: «мобильное приложение „Прайм Баланс“ для iPhone поможет полноценно управлять финансами, там можно в любое время посмотреть баланс по картам и счетам, быстро перевести деньги близким и легко пополнить счет мобильного телефона, а все это — в удобном интерфейсе».



Приложение «Баланс Онлайн», которое представляло собой копию «ВТБ Онлайн», было удалено из App Store. Вероятно, это произошло из-за того, что модераторы Apple все же заметили в нём упоминание ВТБ. Вероятно, банк «сделал» работу над ошибками, и найти подобное в «Прайм Баланс» не получится. Издателем приложения выступила компания Unicom LLC, которая формально не связана с ВТБ.


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Комментарии

+141
idpro
Ура, работает!
Сегодня в 16:58
#
+28
Сам Самыч
Подтверждаю, работает, молодцы.
Сегодня в 17:10
#
+317
rolaks
Точно «официальное» от ВТБ?
Сегодня в 17:13
#
+234
ya_apple rolaks
100%, это не фейк, не подделка.
Сегодня в 17:32
#
+234
ya_apple
Вы тоже заметили пасхалку с отсылкой к ВТБ на первой картинке на странице приложения в App Store? 😁
Сегодня в 17:33
#
Hello!
+486
Hello! ya_apple
Точно, есть такое )
Сегодня в 18:38
#
tellurian
+3680
tellurian ya_apple
Не понял в чем она. Сижу сравниваю и не вижу ;(
2 часа назад в 20:35
#
+234
ya_apple tellurian
Читайте первые буквы 🤫
2 часа назад в 21:07
#
tellurian
+3680
tellurian ya_apple
Молодцы. Красиво
час назад в 22:08
#
+4307
Carter_Mayers
Да, Баланс Онлайн до сих пор исправно работает, успел скачать за те 2 дня что он бы в AppStore
Сегодня в 17:51
#
–6
876589
Респект разработчикам, всё работает на ура
Сегодня в 18:01
#
+15
hardalexmen
Альфа банк и сбер теперь Ваш выход )
Сегодня в 18:11
#
Сергей Вахтин
+95
Сергей Вахтин
Интересно, какие это клиенты ВТБ получили сообщение со ссылкой на американский App Store?
Сегодня в 18:33
#
+71
jay-b
а что с ВТБ инвестиции ?
Сегодня в 19:04
#
+1
Starcom
После этой новости удалят 🤣
Сегодня в 19:23
#
+73
i420
Гениально,умеют ведь люди работать)
2 часа назад в 20:24
#
saintmaybach
+833
saintmaybach
Ну так ваша же статья и убьет это. Почитают и поймут, что так обошли. И заблочат.
2 часа назад в 21:10
#
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