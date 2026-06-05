ВТБ выпустил новое приложение для iPhone
У банка ВТБ наконец появилось обновлённое приложение для iOS — спустя почти четыре года после блокировки в App Store. Новинка вышла под названием «Сириус», и её уже можно скачать. Внутри доступны все возможности онлайн-банкинга: переводы, оплата услуг, информация по счетам и кредитам.
Клиентам ВТБ, которые используют iPhone, рекомендуется скачать «Сириус» как можно быстрее: как и все приложения подсанкционных российских банков, новинку из магазина Apple наверняка удалят в ближайшие дни или даже часы.
ВТБ уже не раз пробовал возвращаться в App Store, выпуская маскирующиеся приложения — например, «Всё просто» под видом ресторанного гида или «Прайм баланс», все их быстро находили и блокировали. Официальное приложение «ВТБ Онлайн» пропало из App Store в августе 2022 года, а последний маскирующийся клон перестал работать в декабре 2023 года. Клиенты также могут пользоваться веб-версией приложения на сайте банка, но она не такая удобная и функциональная, как приложение.
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Рекомендации
Рекомендации
Комментарии ()
Как-то решил завести карту данного банка. Заполнил форму. Спросили когда привезти. Все указал. Ваша заявка принята. Ожидайте. С вами свяжутся в назначенное время. Потом пришло уведомление о том что карту привезут тогда-то со стольки до стольки. Ну и свяжется курьер. Отложил все дела в назначенное время. Жду. Хорошо что ВСЕ отложил. Жду. Вот назначенное время и ти ши на. Прождал еще и еще. Как хатико. До конца дня. И только на след день соизволили позвонить и то где-то в середине дня. Я предложил им как-то компенсировать их косяк и потраченное мной время ожидания. В ответ лишь услышал какие-то нелепые отмазки. Говорю, ну мы же не в каменном веке живем. Есть моб телефон. Можно было позвонить и сказать: не получается приехать, давайте перенесем встречу на удобное время. В общем отказался от сотрудничества с данным банком. Если уже на стадии знакомства такая некомпетентность и пренебрежение к новому клиенту, у которого никогда не было карты #ВТБ, то что будет дальше? Сделал вывод что им не нужны новые клиенты. И. Посоветовал им смазать эту карту маслом и вставить себе в зadницу. Именно там ее место. Как и этого банка в целом.
54 минуты назад
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