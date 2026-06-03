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ВТБ запустил альтернативу Apple Pay — с кэшбэком и даже без интернета

Александр

Фото Magnific

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) банк ВТБ объявил о запуске бесконтактной оплаты для владельцев iPhone. Сервис работает на базе технологии «Волна» от Национальной системы платежных карт (НСПК) и позволяет совершать платежи без использования NFC и QR-кода, выступая альтернативой Apple Pay.

Настроить новый способ оплаты можно в приложении «ВТБ Онлайн». Технология «Волна» использует стандарт Bluetooth Low Energy (BLE) для обмена платежными данными между терминалом и смартфоном без подключения к интернету. Для совершения покупки достаточно включить Bluetooth на iPhone, открыть сервис в приложении, выбрать карту и подтвердить операцию — подносить телефон вплотную к терминалу не требуется. При этом за бесконтактные покупки банк начисляет кэшбэк рублями на тех же условиях, что и при оплате пластиковой картой или стикером. 

Сервис уже работает на части терминалов банка, их количество будет увеличиваться. Он также доступен клиентам «Почта Банка», которые ранее перешли в ВТБ в рамках интеграции. Помимо ВТБ, тестирование собственных Bluetooth-решений для бесконтактной оплаты с iPhone ведут «Сбер» (сервис «Вжух»), «Т-Банк» и «Альфа-банк».

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Источник:
IXBT
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Комментарии (1)

Amandis
+50
Amandis
В любом случае интернет нужен, чтоб приложение запустить. На Т-Банке тоже есть бесконтактная оплата, даже в подменю при долгом нажатии на значок приложение всплывает пункт «Оплатить Айфоном», но после его выбора нужно запустить приложение.
2 часа назад в 16:15
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