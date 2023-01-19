ВТБ запустил онлайн-банк в Telegram. Как это работает?

Олег

ВТБ


Российский банк ВТБ запустил полноценный онлайн-банк в мессенджере Telegram. Об этом сообщает Forbes.

В первой половине 2022 года банк ВТБ попал под санкции, после чего его мобильные приложения были удалены из Apple App Store и Google Play Store. Похоже, что финансовая организация решила пойти другим путем и сегодня, 19 января 2023 года, первой в стране запустила онлайн-банк в Telegram.

Согласно источнику, с клиентами ВТБ работает специальный чат-бот «Помощник ВТБ». Сам банк позиционирует его как «первый полноценный онлайн-банк в Telegram». На начальном этапе пользователю доступны следующие действия:
  • Просмотр баланса карт и счетов
  • Переводы через СБП
  • Пополнение счета SIM-карты.

Банк утверждает, что такие операции составляют 50% от всех действий в мобильном приложении. До конца года функциональность бота расширят: он научится…
  • Переводить средства между счетами
  • Оплачивать покупки по QR-коду
  • Отображать историю операций
  • Выпускать и перевыпускать карты
  • ...и другим возможностям.

Чтобы начать пользоваться ботом ВТБ, клиенту банка нужно пройти в нём авторизацию с помощью логина и пароля от онлайн-банка и одноразового СМС-кода. После входа пользователь попадает на специальную страницу и сможет совершать там нужные действия. Каждую операцию с деньгами нужно подтверждать СМС-кодом. Повторные входы в Telegram-банк тоже будут осуществляться с помощью одноразовых кодов.

Ранее мы рассказали, как внести наличные на ВТБ, если забыл дома карту. 

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Источник:
Forbes
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Комментарии

BacksBanny
+34
BacksBanny
Раздолье для ребят из мест лишения свободы…
час назад в 11:02
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Denis1
+362
Denis1
У них не работает нормально Visa и Master Card для приобретения благ от адекватной части мира, а они переносят банк в МЕССЕНДЖЕР. Боже, такой кринж🥴

Следующим шагом будет техобслуживание авиации колесами от УАЗ’ов 2020 года выпуска.
39 минут назад
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Dmitriy
+368
Dmitriy
А что ж в телегу то, а не в массу "Российских" мессенджеров? А как же поделки Яндекса и прочие Там-тамы? Просто так гнать данные через зарубежные сервера?
Походу это последствия набора массы студентов на удалённую разработку, которую они уже который год ведут.
7 минут назад
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