ВТБ запустил онлайн-банк в Telegram. Как это работает?

Российский банк ВТБ запустил полноценный онлайн-банк в мессенджере Telegram. Об этом сообщает Forbes.
В первой половине 2022 года банк ВТБ попал под санкции, после чего его мобильные приложения были удалены из Apple App Store и Google Play Store. Похоже, что финансовая организация решила пойти другим путем и сегодня, 19 января 2023 года, первой в стране запустила онлайн-банк в Telegram.
Согласно источнику, с клиентами ВТБ работает специальный чат-бот «Помощник ВТБ». Сам банк позиционирует его как «первый полноценный онлайн-банк в Telegram». На начальном этапе пользователю доступны следующие действия:
- Просмотр баланса карт и счетов
- Переводы через СБП
- Пополнение счета SIM-карты.
Банк утверждает, что такие операции составляют 50% от всех действий в мобильном приложении. До конца года функциональность бота расширят: он научится…
- Переводить средства между счетами
- Оплачивать покупки по QR-коду
- Отображать историю операций
- Выпускать и перевыпускать карты
- ...и другим возможностям.
Чтобы начать пользоваться ботом ВТБ, клиенту банка нужно пройти в нём авторизацию с помощью логина и пароля от онлайн-банка и одноразового СМС-кода. После входа пользователь попадает на специальную страницу и сможет совершать там нужные действия. Каждую операцию с деньгами нужно подтверждать СМС-кодом. Повторные входы в Telegram-банк тоже будут осуществляться с помощью одноразовых кодов.
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