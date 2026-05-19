ВТБ запустил оплату по QR-коду в Китае

Банк ВТБ сообщил о внедрении новой функции для путешествующих россиян. Теперь рассчитываться за покупки в Китае станет гораздо проще.
Как пишут «Ведомости», банк предоставил своим клиентам возможность оплачивать товары и услуги в Китае через QR-код в мобильном приложении. Сервис доступен по всей стране в десятках миллионов торговых точек.
«Для российских туристов местные системы [Китая] сложны для подключения, поэтому мы предлагаем им простой и привычный сервис оплаты по QR-коду через мобильное приложение ВТБ Онлайн», — первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова.
Списание происходит в рублях с автоматической конвертацией в юани, комиссия не взимается, а максимальная сумма одной операции составляет 70 000 руб. Оплата QR-кодом со счета ВТБ работает также во Вьетнаме, Египте, Кыргызстане и Таджикистане. До конца года сервис планируется запустить суммарно в 10 странах.
Ранее мы тестировали сервис QR-оплаты от Сбера в Таиланде и выяснили, что в реальной жизни возникают некоторые трудности, из-за чего рассматривать такой сервис лучше как вспомогательный.