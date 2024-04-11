ВТБ запустит обновлённую бонусную программу. Вот её условия

Банк ВТБ обнародовал условия обновлённой бонусной программы. Она начнёт действовать с 1 мая 2024 года и будет более выгодной для клиентов.Кэшбэк будет зачисляться рублями, а не бонусами, которые можно было тратить только на покупки в сервисе «Мультибонус» или менять на рубли по курсу 1 балл = 85 копеек.Каждый месяц клиенту будет предлагаться на выбор восемь категорий покупок, зарплатные клиенты смогут выбрать из них четыре, а все остальные три категории с повышенным кэшбэком — до 25% вместо обычных 2%. Если на вкладе или накопительном счёте лежит не менее 50 тысяч рублей, таким клиентам будут предоставляться дополнительные преимущества в виде увеличенного кэшбэка за определённые категории.Ранее накопленные бонусы необходимо израсходовать на покупки в сервисе «Мультибонус» до 31 августа 2024 года или поменять на рубли до 30 декабря 2024 года, а после этой даты они аннулируются. За баллы, например, можно приобрести купоны, которые принимаются в продуктовых магазинах (например, «Магнит»).