ВТБ запустит обновлённую бонусную программу. Вот её условия

Александр



Банк ВТБ обнародовал условия обновлённой бонусной программы. Она начнёт действовать с 1 мая 2024 года и будет более выгодной для клиентов.

Кэшбэк будет зачисляться рублями, а не бонусами, которые можно было тратить только на покупки в сервисе «Мультибонус» или менять на рубли по курсу 1 балл = 85 копеек.

Каждый месяц клиенту будет предлагаться на выбор восемь категорий покупок, зарплатные клиенты смогут выбрать из них четыре, а все остальные три категории с повышенным кэшбэком — до 25% вместо обычных 2%. Если на вкладе или накопительном счёте лежит не менее 50 тысяч рублей, таким клиентам будут предоставляться дополнительные преимущества в виде увеличенного кэшбэка за определённые категории.

Ранее накопленные бонусы необходимо израсходовать на покупки в сервисе «Мультибонус» до 31 августа 2024 года или поменять на рубли до 30 декабря 2024 года, а после этой даты они аннулируются. За баллы, например, можно приобрести купоны, которые принимаются в продуктовых магазинах (например, «Магнит»).
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

2
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Wildberries вернул скидку за популярный способ оплаты. Можно экономить на любых покупках
Покупателей на Wildberries и OZON массово разводят с помощью СБП. Попасться может буквально каждый
С какими ограничениями столкнутся обладатели карт «Мир» в 2024 году

Рекомендации

Рекомендации

Названы хитрости, которые позволяют таксистам взвинчивать цены
В Gmail для Android появилась самая полезная кнопка современности
В Telegram появится два новых запрета для тех, у кого нет подписки Premium
WhatsApp умер по всей стране — не работает вообще ничего

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+9
TheEwb
У Тинькова всегда кэшбэк рублями про какие бонусы 1 к 85 копейкам? Что за клоунада)))
54 минуты назад
#