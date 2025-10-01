Вторичность iPhone Air проявилась там, откуда совсем не ждали

Олег

Фото: Apple

Фото: Apple

Новинку от Apple протестировали в самой уязвимой области — электропитания. Оказалось, что смартфон хуже даже базовых моделей iPhone 17.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно MacRumors, эксперты ChargerLAB протестировали скорость и мощность зарядки iPhone Air через порт USB-С. Для этого они использовали оригинальные блоки питания Apple разной выходной мощности — для чистоты эксперимента.

Итог: даже в пиковые моменты цифры не поднялись выше чем 18-19 ватт. Другие новинки 2025 года показывают существенно больше; например, iPhone 17 Pro Max берет от блока питания до 36 ватт, а базовый iPhone 17 — почти 28 ватт. Вкупе с низкой емкостью АКБ Air такая невысокая скорость зарядки точно не порадует владельцев. 

1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
Эксперты iFixit похвалили iPhone Air за ремонтопригодность
Как вернуть режим модема в iPhone 17 и iPhone Air
Владельцы iPhone 17 и iPhone Air собрались вместе, чтобы рассказать правду о своих ощущениях от новинок

Рекомендации

Рекомендации

Спасибо санкциям: пора удалить все банковские приложения с iPhone и перейти на кое-что получше
Wildberries запустил сервис такси, но есть нюанс
Водители в РФ нашли идеальную замену Hyundai Solaris и Creta и массово переходят на нее
Wildberries начал выдавать банковскую карту всем желающим. Как она выглядит и в чём её преимущества и недостатки?

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

tellurian
+2634
tellurian
Хорошо. АКБ дольше проживёт :)
33 минуты назад
#
Mers
+5420
Mers
Ну прям горе горестное. Все это ерунда.
7 минут назад
#