Вторичность iPhone Air проявилась там, откуда совсем не ждали

Фото: AppleСогласно MacRumors, эксперты ChargerLAB протестировали скорость и мощность зарядки iPhone Air через порт USB-С. Для этого они использовали оригинальные блоки питания Apple разной выходной мощности — для чистоты эксперимента.
Новинку от Apple протестировали в самой уязвимой области — электропитания. Оказалось, что смартфон хуже даже базовых моделей iPhone 17.
Новинку от Apple протестировали в самой уязвимой области — электропитания. Оказалось, что смартфон хуже даже базовых моделей iPhone 17.
Итог: даже в пиковые моменты цифры не поднялись выше чем 18-19 ватт. Другие новинки 2025 года показывают существенно больше; например, iPhone 17 Pro Max берет от блока питания до 36 ватт, а базовый iPhone 17 — почти 28 ватт. Вкупе с низкой емкостью АКБ Air такая невысокая скорость зарядки точно не порадует владельцев.