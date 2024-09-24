Всем желающим стали доступны вторые бета-версии iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS 15.1

Компания Apple выпустила публично доступные сборки iOS 18.1, iPadOS 18.1 и macOS 15.1. Их могут установить все пользователи, участвующие в программе бета-теста. Аккаунт разработчика и специальные профили на устройстве не требуются.
Главным нововведением в iOS 18.1 и iPadOS 18.1 станет нейросетевой пакет Apple Intelligence. В него входят инструменты для создания и редактирования текстов, генерирования картинок и эмодзи, умные ответы, сводки уведомлений, обновленная Siri и так далее. Русского языка нет и не предвидится, а для использования на английском потребуется iPhone 15 Pro, 15 Pro Max или любой аппарат из линейки iPhone 16. Всё перечисленное относится также к macOS 15.1 за одним исключением — продвинута Siri, а также генераторы изображений и эмодзи пока не появятся. Apple Intelligenceтребует наличие чипа Silicon M.
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