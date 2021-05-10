





Если вы все же забыли, то Clubhouse — это голосовая соцсеть с разделением на комнаты, которая стала буквально вирусной в 2020 году. Все дело в том, что получить в нее доступ можно только по пропускам, доступна она была только на iOS, ну и немалую роль тут сыграл Технокороль Tesla Илон Маск, который также пообщался в ней с фанатами.В итоге Clubhouse стал настолько популярным, что другие крупные соцсети, включая Facebook и Twitter, задумались над созданием его аналога. Что любопытно, на волне хайпа для обделенных пользователей Android был создан неофициальный клиент с базовым функционалом, но теперь он не нужен — создатели этой соцсети заявили об официальном выходе на мобильную ОС от Google.Clubhouse уже доступен в Google Play, однако пока что он в раннем доступе, и установить его по приглашениям могут только пользователи из США. В ближайшие недели бета-тест распространится на другие англоговорящие страны. Что интересно, APK-файл соцсети уже попал в интернет, и, как оказалось, установить его может любой желающий. Более того, если у вас есть аккаунт в Clubhouse, то в соцсеть уже можно войти с Android без каких-либо ограничений.