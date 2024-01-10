Вы не понимаете, это другое! Оказывается, у Apple пять разных магазинов приложений, а другие пользователям не нужны

Фархад
App Store

Компания Apple не перестаёт прикладывать всевозможные усилия, чтобы не разрешать установку приложений на iPhone и iPad из сторонних источников, как этого требует Еврокомиссия. В очередной раз юристы Тима Кука нашли лазейку, которая заставит антимонопольное ведомство пересмотреть постановление.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

В новой апелляции, поданной в компетентные органы ЕС, Apple отмечает, что не стоит рассматривать App Store как единую платформу, поскольку компания фактически управляет пятью различными магазинами приложений. То есть, производитель iPhone утверждает, что не ведёт монополию в сегменте распространения приложений на свои девайсы, потому что все App Store разные. Следственно, магазин приложений не подпадает под Закон о цифровых рынках (DMA), принятый Еврокомиссией.

Напомним, что Apple должна разрешить установку приложений на iPhone из сторонних сторов до апреля текущего года. В противном случае, продажа её гаджетов в Европе будет под запретом.

«Еврокомиссия допустила существенные фактические ошибки, придя к выводу, что пять магазинов приложений заявителя представляют собой единую базовую платформу. На самом деле компания управляет пятью магазинами приложений для iPhone, iPad, компьютеров Mac, Apple TV и Apple Watch, каждый из которых предназначен для распространения приложений для определенной операционной системы и класса устройств Apple», — говорится в заявлении Apple.

Маловероятно, что Еврокомиссия изменит своё решение, но Apple вносит очередную смуту и оттягивает процесс внедрения сторонних магазинов приложений на iOS.
-6
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
9to5Mac
Cсылки по теме:
В Китае взломали iPhone и смогли получить личные данные его владельца
iPhone засосало в оторвавшуюся дверь самолета. Смартфон нашли и показали, что с ним стало
Власти задали Apple ряд щекотливых вопросов. Ответы могут порадовать россиян

Рекомендации

Рекомендации

Apple дала людям «Локатор», но они используют его максимально гадко
На Android приходит удобнейшая кнопка, о которой владельцы iPhone только мечтают
OneUI 6.0 приносит полезный переключатель владельцам Samsung Galaxy
В Google Chrome появилась скрытая, но очень полезная функция. Вот как включить

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

lazex
–2
lazex
Ну так всё правильно и делают. Нахрена им такая же помойка с никем не контролируемыми "магазинами", как на андроиде.
Сегодня в 08:40
#
shah777111
+312
shah777111
А что не так? Защищают от бюрократии и чиновников, свою интеллектуальную собственность, которые пытаются контролировать все и вся! Все правильно делают!
Сегодня в 09:09
#
shah777111
+312
shah777111 AID_001640.7a8b4e2bc4f54ab592055099a1d384ef.1749
А что в этом собственно зазорного? деньги, они зарабатывают и защищают на своей интеллектуальной собственности.
Сегодня в 10:43
#
Pavel Nikiforov
+647
Pavel Nikiforov
"каждый из которых предназначен для распространения приложений для определенной операционной системы и класса устройств" — из чего однозначно следует, что один Х на айфон нельзя поставить ничего в обход магазина для айфона... и на остальные положить ибо они для других устройств.
чего вертятся-то?! или пользователи могут из магазина для АТВ поставить приложения на айфон, но типа пользователи об этом не знают?
Сегодня в 09:44
#
+81
bagdan1978
Пусть гейропецам и открывает доступ. Нам не нужны сторонние приложения особенно скачивать и запускать которые из браузера. Пусть андроводы наслаждаются этим.
Сегодня в 10:09
#
Hello!
+646
Hello! bagdan1978
Даже если откроют, тебя кто-то заставляет качать из других магазинов?
Сегодня в 11:30
#
tellurian
+3500
tellurian
Выбор это хорошо.
Не любят делать выбор те, кто потом не хочет нести ответственность за свой выбор и его последствия.
Сегодня в 11:59
#