Вы не понимаете, это другое! Оказывается, у Apple пять разных магазинов приложений, а другие пользователям не нужны

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«Еврокомиссия допустила существенные фактические ошибки, придя к выводу, что пять магазинов приложений заявителя представляют собой единую базовую платформу. На самом деле компания управляет пятью магазинами приложений для iPhone, iPad, компьютеров Mac, Apple TV и Apple Watch, каждый из которых предназначен для распространения приложений для определенной операционной системы и класса устройств Apple», — говорится в заявлении Apple.

Компания Apple не перестаёт прикладывать всевозможные усилия, чтобы не разрешать установку приложений на iPhone и iPad из сторонних источников, как этого требует Еврокомиссия. В очередной раз юристы Тима Кука нашли лазейку, которая заставит антимонопольное ведомство пересмотреть постановление.В новой апелляции, поданной в компетентные органы ЕС, Apple отмечает, что не стоит рассматривать App Store как единую платформу, поскольку компания фактически управляет пятью различными магазинами приложений. То есть, производитель iPhone утверждает, что не ведёт монополию в сегменте распространения приложений на свои девайсы, потому что все App Store разные. Следственно, магазин приложений не подпадает под Закон о цифровых рынках (DMA), принятый Еврокомиссией.Напомним, что Apple должна разрешить установку приложений на iPhone из сторонних сторов до апреля текущего года. В противном случае, продажа её гаджетов в Европе будет под запретом.Маловероятно, что Еврокомиссия изменит своё решение, но Apple вносит очередную смуту и оттягивает процесс внедрения сторонних магазинов приложений на iOS.