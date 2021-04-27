





В последнее время мы все чаще слышим слово «дефицит» применительно к технике: из-за того, что TSMC не справляется с производством кремниевых чипов, дорожают консоли и процессоры AMD. Из-за бума майнинга ChiaCoin из магазинов начинают исчезать жесткие диски с SSD. Более того, пострадала даже Intel с собственным производством кремниевых кристаллов: все дело в том, что подложки под процессоры компания покупает на стороне, и они тоже в дефиците.И, как оказалось, это еще не конец: по данным DigiTimes, все больше поставщиков медной фольги поднимают цены, сигнализируя о том, она останется в дефиците и во втором квартале 2021 года. Причем тут медная фольга и электроника?Все дело в том, что медь отлично проводит ток, и ее фольга используется при производстве подавляющего большинства печатных плат — а они, в свою очередь, используются во всей электронике, начиная от умных часов и заканчивая серверами. Иными словами, подорожание медной фольги приведет к еще большему подорожанию практически всей техники.