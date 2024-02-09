Вы не поверите своим глазам: iOS 18 получит самый серьезный редизайн в истории Apple

Фархад
iOS 18

Израильский портал The Verifier, который неоднократно сливал очень достоверную информацию относительно будущих операционных систем Apple, поделился некоторыми интересными подробностями об iOS 18. Спойлер: новая операционка для iPhone будет сильно похожа на visionOS.

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iOS 18

Источники отмечают, что Apple уже начала переход на новый дизайн в tvOS 17.2, а в iPadOS приложение Apple TV получит такую же полупрозрачную панель навигации. В целом такой интерфейс схож с операционной системой первой гарнитуры Apple Vision Pro — visionOS.

iOS 18

Ожидается, что Apple представит iOS 18 на своей ежегодной конференции разработчиков WWDC в начале июня. Как обычно, сразу после презентации мы опробуем все бета-версии и расскажем всё в мельчайших подробностях.
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Источник:
The Verifier
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Комментарии

карим
+42
карим
класс
Вчера в 20:11
#
+11
BIV
Каждый год такие громкие заявления 🙃
Вчера в 20:33
#
–19
AID_001851.1afabbce3f914f1f995b75462df0f3dd.1929
Каждый раз одно и тоже… только каждый год ничего не меняется. Столько лишнего вброса и трепа.
Вчера в 20:45
#
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