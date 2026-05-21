Вы не сможете игнорировать установку iOS 27 из-за этой суперполезной опции
Компания Apple раскрыла некоторые нововведения своей грядущей ОС, и они крайне полезны. Подробности у MacRumors.
Согласно источнику, Apple представила новые функции универсального доступа для людей с ограниченными возможностями, которые станут доступны «позже в этом году». В их числе есть особенно примечательное нововведение — автоматическая генерация субтитров для видеороликов.
Компания сообщает: для видео, у которых еще нет субтитров, новая модель распознавания речи на устройстве сможет автоматически генерировать их для произносимого текста. Эта функция будет доступна для видео, записанных на iPhone, видео, полученных от друзей и родственников, а также для видео, транслируемых онлайн.
Внешний вид субтитров можно настроить по своему вкусу и восприятию, а работать всё это будет на iPhone, iPad, Mac, Apple TV и Vision Pro с выходом iOS 27. Правда, поначалу лишь на английском языке. Опция крайне полезная не только для людей с ограничениями, но и для всех — она позволит просматривать видео без звука и не терять информацию.
Помимо этого, Apple сообщила о грядущей поддержке естественного языка для функции голосового управления на iPhone и iPad, которое станет «интуитивнее, чем когда-либо». Очевидно, это указывает на обновленную Siri, которая тоже должна понимать естественный язык.
