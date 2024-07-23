Вы не узнаете будущий смартфон Samsung Galaxy

Олег

Galaxy


Компания Samsung анонсировала совершенно новую линейку смартфонов Galaxy с «ИИ-ориентированным дизайном». О ней пишет SamMobile.

Согласно источнику, подробности раскрыл глава Samsung в интервью австралийскому СМИ. Он сообщил, что «львиная доля» исследований и разработок компании сейчас направлены на ИИ, будущие её телефоны тоже будут ориентированы на использование нейросетей и могут «радикально отличаться от существующих».

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Samsung не стала раньше времени раскрывать детали изменений в своих смартфонах, но отметила, что они будут более компактными и мобильными. Допускается, что распространенная сейчас прямоугольная форма устройств уйдет в прошлое. Также смартфоны Galaxy будущего могут иметь гораздо больше датчиков.

Все эти наводки рождают в памяти два недавно представленных устройства с нестандартным дизайном, ориентированные на ИИ — Humane AI Pin и Rabbit R1. К сожалению, ни одно из них не стало революцией, так что Samsung придется очень постараться, чтобы достичь лучших результатов. 

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Источник:
SamMobile
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