Вы не узнаете приложение «Фото» в iOS 27

В приложении «Фотографии» на iPhone наконец-то появилась функция, о которой пользователи просили уже очень давно. О ней написали в 9to5Mac.Согласно источнику, речь идёт о едином фильтре фото с камеры. Раньше в общей галерее вперемешку отображалось абсолютно всё: кадры на камеру, снимки экрана, сохранённые картинки из интернета и файлы из мессенджеров. Из-за этого найти нужный снимок среди кучи стороннего контента бывало непросто.Теперь в систему добавили специальную коллекцию под названием «Снято мной». В этом разделе собираются только те фотографии и видеоролики, которые вы лично сделали с помощью встроенной камеры своего устройства. Любые скриншоты, загруженные картинки и присланные друзьями файлы сюда не попадают.Пользоваться этим нововведением можно как отдельным альбомом, так и с помощью специального фильтра прямо в общей медиатеке. Это простое решение позволяет быстро навести порядок в галерее и просматривать только личные снимки без лишнего визуального мусора.