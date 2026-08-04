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Вы не узнаете приложение «Фото» в iOS 27

Олег


В приложении «Фотографии» на iPhone наконец-то появилась функция, о которой пользователи просили уже очень давно. О ней написали в 9to5Mac. 

Согласно источнику, речь идёт о едином фильтре фото с камеры. Раньше в общей галерее вперемешку отображалось абсолютно всё: кадры на камеру, снимки экрана, сохранённые картинки из интернета и файлы из мессенджеров. Из-за этого найти нужный снимок среди кучи стороннего контента бывало непросто.

Теперь в систему добавили специальную коллекцию под названием «Снято мной». В этом разделе собираются только те фотографии и видеоролики, которые вы лично сделали с помощью встроенной камеры своего устройства. Любые скриншоты, загруженные картинки и присланные друзьями файлы сюда не попадают.

Пользоваться этим нововведением можно как отдельным альбомом, так и с помощью специального фильтра прямо в общей медиатеке. Это простое решение позволяет быстро навести порядок в галерее и просматривать только личные снимки без лишнего визуального мусора.
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Источник:
9to5Mac
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