Вы не верили, а он взлетел: первый летающий автомобиль неистово собирает предзаказы

Фото: Alef Aeronautics



Первый летающий автомобиль прошел испытания и доступен для предзаказа. Об этом пишет Gizmochina.



Ранее мы



Первый летающий автомобиль прошел испытания и доступен для предзаказа. Об этом пишет Gizmochina.Ранее мы писали о девайсе от Alef Aeronautics — этот автомобиль сверхлегкий, полностью электрический и умеет взлетать. Ранее он получил государственный сертификат для летных испытаний, а теперь создатели открыли на него предзаказ для всех желающих.



Предзаказать автомобиль можно двумя способами: внести депозит в $150 и получить заказ в порядке очереди, или же дать разработчикам $1500 и оказаться в приоритетном списке. Alef Aeronautics отчиталась о 2500 предзаказах (2100 частных покупателей и около 400 организаций), и их количество продолжает расти. Похоже, люди по-настоящему заинтересованы увидеть и получить летающий автомобиль. Ожидается, что первые экземпляры отгрузят в 2025 году.