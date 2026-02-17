Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Вы неправильно пользуетесь наушниками и можете оглохнуть! Аудиологи рассказали, как надо

Фархад



Чрезмерное использование внутриканальных наушников, включая AirPods Pro, может привести к повреждению слуха и ушным инфекциям, предупреждают эксперты-аудиологи.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Как мы к такому пришли? Всё началось с того, что журналистка CNET Анна Грагерт столкнулась с потерей слуха. Она обратилась к двум аудиологам, которые объяснили риски чрезмерного использования внутриканальных наушников. Из наиболее распространённых проблем отмечены:
  • Потеря слуха, вызванная шумом;
  • Шум в ушах (звон, жужжание или шипение в ушах);
  • Повышение чувствительности к звукам с течением времени.


Кроме того, длительное ношение наушников может задерживать тепло и влагу в ухе, что может привести к ушным инфекциям. Они даже могут протолкнуть ушную серу глубже в слуховой канал, что также может привести к временному ухудшению слуха.

Оба эксперта рекомендовали придерживаться правила 60/60 при использовании любых TWS-затычек. Оно означает, что вы слушаете музыку не более чем на 60% от максимальной громкости не более 60 минут за раз. При этом рекомендуется каждый час делать перерыв на 15-20 минут.

К слову, Apple давно выдаёт уведомления о безопасности, если вы постоянно слушаете музыку в AirPods на высокой громкости. Но, как видите, даже этого недостаточно, чтобы уберечь ваш слух. Так что сохраняем себе эти рекомендации экспертов и придерживаемся их.
3
Источник:
9to5
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Срочно включите эту функцию в iPhone, чтобы не пропустить звонок в дверь. Даже если вы в AirPods Max
Зачем AirPods Pro 4 нужны камеры? Apple явно собирается за всеми следить
Как отключить назойливые звуки кейса AirPods Pro

Рекомендации

Рекомендации

10 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
На смену электросамокатам приходит новая беда, и она хуже прежней. Встречайте на тротуарах
iOS 26.2 преобразит ваш iPhone
Можно, но зачем: «АвтоВАЗ» мемно ответил на самые больные вопросы о своих машинах

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии