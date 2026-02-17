Вы неправильно пользуетесь наушниками и можете оглохнуть! Аудиологи рассказали, как надо







Чрезмерное использование внутриканальных наушников, включая AirPods Pro, может привести к повреждению слуха и ушным инфекциям, предупреждают эксперты-аудиологи. Чрезмерное использование внутриканальных наушников, включая AirPods Pro, может привести к повреждению слуха и ушным инфекциям, предупреждают эксперты-аудиологи. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Потеря слуха, вызванная шумом;

Шум в ушах (звон, жужжание или шипение в ушах);

Повышение чувствительности к звукам с течением времени.

Как мы к такому пришли? Всё началось с того, что журналистка CNET Анна Грагерт столкнулась с потерей слуха. Она обратилась к двум аудиологам, которые объяснили риски чрезмерного использования внутриканальных наушников. Из наиболее распространённых проблем отмечены:Кроме того, длительное ношение наушников может задерживать тепло и влагу в ухе, что может привести к ушным инфекциям. Они даже могут протолкнуть ушную серу глубже в слуховой канал, что также может привести к временному ухудшению слуха.Оба эксперта рекомендовали придерживаться правила 60/60 при использовании любых TWS-затычек. Оно означает, что вы слушаете музыку не более чем на 60% от максимальной громкости не более 60 минут за раз. При этом рекомендуется каждый час делать перерыв на 15-20 минут.К слову, Apple давно выдаёт уведомления о безопасности, если вы постоянно слушаете музыку в AirPods на высокой громкости. Но, как видите, даже этого недостаточно, чтобы уберечь ваш слух. Так что сохраняем себе эти рекомендации экспертов и придерживаемся их.