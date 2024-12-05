Вы ни за что не догадаетесь, какой цвет 2025 года выбрали в Pantone

Институт цвета Pantone объявил главным цветом следующего года довольно экстравагантный оттенок Mocha Mousse 17-1230 (Мокко-мусс), который символизирует сочетание изысканности и уюта.
Презентация цвета состоялась в Англии, на культовой площадке возле «Лондонского глаза» — так в туманном Альбионе называют колесо обозрения. В рамках ивента были анонсированы коллаборации с брендами Joybird, Motorola, Libratone, Spoonflower, IPSY и Ultrafabrics.
Для справки: в прошлом году цветом года был выбран Peach Fuzz («персиковый пушок»). А как вы оцениваете столь благородный тон по 10-балльной шкале?