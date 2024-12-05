Вы ни за что не догадаетесь, какой цвет 2025 года выбрали в Pantone

Фархад



Институт цвета Pantone объявил главным цветом следующего года довольно экстравагантный оттенок Mocha Mousse 17-1230 (Мокко-мусс), который символизирует сочетание изысканности и уюта.

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Этот тёплый, приглушённый тон ассоциируется с природой, стабильностью и простыми радостями повседневной жизни. Именно в этой расцветке будут выходить смартфоны, наушники и прочие дизайнерские вещицы. Например, Motorola уже затизерила несколько продуктов.



Презентация цвета состоялась в Англии, на культовой площадке возле «Лондонского глаза» — так в туманном Альбионе называют колесо обозрения. В рамках ивента были анонсированы коллаборации с брендами Joybird, Motorola, Libratone, Spoonflower, IPSY и Ultrafabrics.

Несмотря на свою сдержанность, Mocha Mousse предлагает универсальность, которая подходит для множества сфер дизайна, от интерьеров до технологий. 

Для справки: в прошлом году цветом года был выбран Peach Fuzz («персиковый пушок»). А как вы оцениваете столь благородный тон по 10-балльной шкале?
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Источник:
Pantone
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Комментарии

+356
d’Autriche
«Вы НИ ЗА ЧТО не догадаетесь»
*ставят изображение на превью*
🗿🗿🗿
час назад в 21:16
#
lonelysoul
+408
lonelysoul d’Autriche
В сравнении с их кликбейтными заголовками, в которых иногда вообще не понятно, о чем будет идти речь в статье, это реальный провал и чей-то недочет 😀
28 минут назад
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