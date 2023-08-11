Вы скоро не узнаете Wildberries





Ранее маркетплейс уже



Wildberries тестирует новый логотип. Об этом пишет «Коммерсантъ».Ранее маркетплейс уже проводил ребрендинг в «Ягодки» ; тогда это оказалось шуточным решением и новый логотип продержался пару дней, уступив место прежнему брендированию. Теперь же планы действительно серьезны — внешний вид логотипа Wildberries теперь будет выглядеть иначе.





Фото: Wildberries





«Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте», — Wildberries.



Если пропустить эту новость, то однажды можно не узнать маркетплейс и случайно пройти мимо любимого ПВЗ.