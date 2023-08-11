Вы скоро не узнаете Wildberries

Олег

Wildberries тестирует новый логотип. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее маркетплейс уже проводил ребрендинг в «Ягодки»; тогда это оказалось шуточным решением и новый логотип продержался пару дней, уступив место прежнему брендированию. Теперь же планы действительно серьезны — внешний вид логотипа Wildberries теперь будет выглядеть иначе.

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Фото: Wildberries
Фото: Wildberries

«Получаем и оцениваем обратную связь от покупателей. Новый логотип используется ограниченно в некоторых новых ПВЗ и на международном сайте», — Wildberries. 

Если пропустить эту новость, то однажды можно не узнать маркетплейс и случайно пройти мимо любимого ПВЗ. 

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Источник:
Коммерсантъ
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