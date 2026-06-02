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Вы точно захотите обновиться! iOS 27 решит одну из главных проблем больших экранов iPhone
До анонса iOS 27 остаются считаные дни, а в сети продолжают появляться новые подробности о будущей системе. На этот раз инсайдеры рассказали, что Apple работает над специальным механизмом адаптации приложений для больших экранов и режима разделения на окна.
По данным источника Fixed Focus Digital, в iOS 27 появится функция, которая сможет автоматически подстраивать приложения под широкий экран в альбомной ориентации. Сейчас большинство программ для iPhone создаются под вертикальный формат, поэтому на больших дисплеях и особенно на складных устройствах они часто выглядят не лучшим образом. Новая система должна решить эту проблему без необходимости доработки приложений со стороны разработчиков.
В основном это рассчитано на первый складной iPhone, который выйдет в сентябре. Благодаря новой технологии приложения смогут корректно отображаться на большом дисплее, а пользователи получат полноценный опыт работы с интерфейсом без черных полос по бокам и других ограничений.
Ранее аналогичной информацией делился журналист Bloomberg Марк Гурман. По его данным, iOS 27 также получит поддержку одновременного запуска двух приложений на складном iPhone с интерфейсом, напоминающим iPad. При этом есть вероятность, что владельцы текущих Pro Max получат режим Split-View в альбомной ориентации.
Официальная презентация iOS 27 состоится уже в понедельник, 8 июня.
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