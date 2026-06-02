Вы точно захотите обновиться! iOS 27 решит одну из главных проблем больших экранов iPhone

До анонса iOS 27 остаются считаные дни, а в сети продолжают появляться новые подробности о будущей системе. На этот раз инсайдеры рассказали, что Apple работает над специальным механизмом адаптации приложений для больших экранов и режима разделения на окна.По данным источника Fixed Focus Digital, в iOS 27 появится функция, которая сможет автоматически подстраивать приложения под широкий экран в альбомной ориентации. Сейчас большинство программ для iPhone создаются под вертикальный формат, поэтому на больших дисплеях и особенно на складных устройствах они часто выглядят не лучшим образом. Новая система должна решить эту проблему без необходимости доработки приложений со стороны разработчиков.В основном это рассчитано на первый складной iPhone, который выйдет в сентябре. Благодаря новой технологии приложения смогут корректно отображаться на большом дисплее, а пользователи получат полноценный опыт работы с интерфейсом без черных полос по бокам и других ограничений.Ранее аналогичной информацией делился журналист Bloomberg Марк Гурман. По его данным, iOS 27 также получит поддержку одновременного запуска двух приложений на складном iPhone с интерфейсом, напоминающим iPad. При этом есть вероятность, что владельцы текущих Pro Max получат режим Split-View в альбомной ориентации.Официальная презентация iOS 27 состоится уже в понедельник, 8 июня.