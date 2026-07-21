Вы точно захотите такие Apple Watch Series 12

Новый чип. Series 11 в прошлом году получили старый чип S10, однако для Series 12 активно разрабатывается новый. Неясно, будет ли у него обозначение S11 или S12, но в любом случае ожидается улучшение производительности после годичного перерыва. Автономность. Инсайдеры утверждают, что Apple всерьез озаботилась увеличением времени работы часов от одного заряда. Ожидается, что Series 12 будут жить до 24 часов в обычном режиме и до 38 часов в энергосбережении. Touch ID. Упоминания сканера отпечатка пальца найдено в утекшем ранее из Apple коде. Скорее всего, его встроят в боковую кнопку часов, чтобы упростить пользователям разблокировку — сканирование пальца вместо код-пароля. Также модуль может повысить безопасность функции разблокировки Mac при приближении часов. Датчики здоровья. Один из инсайдеров сообщает, что Series 12 получат новый датчик здоровья, который он назвал «датчиком диапазона». Что это такое — неизвестно, и сама информация пока не подтверждалась «мастодонтами» вроде Минг-Чи Куо.

Компания Apple готовит новые смарт-часы, как делает это каждый год, но в 2026-м их презентация должна быть чуть интереснее прежних. Новая модель не просто сменит цифру в названии, но еще и получит «хардверные» нововведения. Вот всё что о них известно:Скорее всего, визуально часы не изменятся, но увеличения автономности ждет, пожалуй, каждый их владелец, а сканер отпечатка пальца может стать крайне приятным дополнением к привычному использованию Apple Watch.