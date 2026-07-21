Вы точно захотите такие Apple Watch Series 12

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Компания Apple готовит новые смарт-часы, как делает это каждый год, но в 2026-м их презентация должна быть чуть интереснее прежних. Новая модель не просто сменит цифру в названии, но еще и получит «хардверные» нововведения. Вот всё что о них известно:
- Новый чип. Series 11 в прошлом году получили старый чип S10, однако для Series 12 активно разрабатывается новый. Неясно, будет ли у него обозначение S11 или S12, но в любом случае ожидается улучшение производительности после годичного перерыва.
- Автономность. Инсайдеры утверждают, что Apple всерьез озаботилась увеличением времени работы часов от одного заряда. Ожидается, что Series 12 будут жить до 24 часов в обычном режиме и до 38 часов в энергосбережении.
- Touch ID. Упоминания сканера отпечатка пальца найдено в утекшем ранее из Apple коде. Скорее всего, его встроят в боковую кнопку часов, чтобы упростить пользователям разблокировку — сканирование пальца вместо код-пароля. Также модуль может повысить безопасность функции разблокировки Mac при приближении часов.
- Датчики здоровья. Один из инсайдеров сообщает, что Series 12 получат новый датчик здоровья, который он назвал «датчиком диапазона». Что это такое — неизвестно, и сама информация пока не подтверждалась «мастодонтами» вроде Минг-Чи Куо.
Скорее всего, визуально часы не изменятся, но увеличения автономности ждет, пожалуй, каждый их владелец, а сканер отпечатка пальца может стать крайне приятным дополнением к привычному использованию Apple Watch.