Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Вы точно захотите такие Apple Watch Series 12

Олег

Фото: Unsplash 

Компания Apple готовит новые смарт-часы, как делает это каждый год, но в 2026-м их презентация должна быть чуть интереснее прежних. Новая модель не просто сменит цифру в названии, но еще и получит «хардверные» нововведения. Вот всё что о них известно: 

  1. Новый чип. Series 11 в прошлом году получили старый чип S10, однако для Series 12 активно разрабатывается новый. Неясно, будет ли у него обозначение S11 или S12, но в любом случае ожидается улучшение производительности после годичного перерыва.
  2. Автономность. Инсайдеры утверждают, что Apple всерьез озаботилась увеличением времени работы часов от одного заряда. Ожидается, что Series 12 будут жить до 24 часов в обычном режиме и до 38 часов в энергосбережении. 
  3. Touch ID. Упоминания сканера отпечатка пальца найдено в утекшем ранее из Apple коде. Скорее всего, его встроят в боковую кнопку часов, чтобы упростить пользователям разблокировку — сканирование пальца вместо код-пароля. Также модуль может повысить безопасность функции разблокировки Mac при приближении часов. 
  4. Датчики здоровья. Один из инсайдеров сообщает, что Series 12 получат новый датчик здоровья, который он назвал «датчиком диапазона». Что это такое — неизвестно, и сама информация пока не подтверждалась «мастодонтами» вроде Минг-Чи Куо. 


Скорее всего, визуально часы не изменятся, но увеличения автономности ждет, пожалуй, каждый их владелец, а сканер отпечатка пальца может стать крайне приятным дополнением к привычному использованию Apple Watch. 
0
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Это простое улучшение продаст вам iPhone 18 Pro Max лучше любых нейросетей и суперкамер
В сеть утек большой редизайн iPhone 18. Такого еще никто не видел
One UI 9 приносит на Galaxy функции камеры, которые захочет буквально каждый

Рекомендации

Рекомендации

Жители РФ отказываются от подписок «Яндекса» и «Сбера» в пользу этого сервиса
⚡️ Вышел Telegram 12.7 — большое весеннее обновление
11 причин дождаться iPhone 18 Pro и даже не смотреть на iPhone 17 Pro
Три лучших iPhone за историю Apple

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (2)

Calogero
+3
Calogero
Более кликбейтного названия и ожидать не мог.новый проц, работают подольше, тач айди и какой-то датчик , но он точно крутой!!!!!!!!
Лучшие!!! НАДО БРАТЬ Вставьте картинку с Фраем ( шат ап энд тейк май мани)
Сегодня в 12:44
#
iProJora
+290
iProJora
Статья ради статьи обмазана кликбэйтом. Жалко потраченного времени, заглянув в этот пост.
19 секунд назад
#

Читайте также