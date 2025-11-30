Top.Mail.Ru

Вы услышите ваш смартфон по-новому через эти 5 наушников с AliExpress

Олег
Фото: ARTTI
Фото: ARTTI

Первые Apple AirPods увидели свет почти 10 лет назад и изменили процесс потребления контента. Главным для многих пользователей стало не качество звука, а автоматизация и приватность; TWS-наушники идеально отвечают этим требованиям.

Однако что касается качества звука, то к популярным моделям беспроводных наушников возникают вопросы. Если вы часто слушаете музыку и включаете наивысшее качество в настройках своего стриминга, то есть смысл попробовать новый уровень звучания — профессиональные проводные наушники. Благо, на AliExpress таких много по очень приятным ценам.

Moondrop CHU 2

Фото: Moondrop
Фото: Moondrop

Это базовая модель известного массового аудиофильского бренда, которую ценят многие владельцы за баланс звука и ценника. Хотя внутри динамические драйверы (по одному на ухо), наушники имеют все «взрослые» атрибуты: сменные фильтры и амбюшуры, отключаемый кабель 2pin на 0,78 мм, а главное — покрытие диапазона 15 Гц — 38 кГц. Вы услышите гораздо больше деталей в привычных треках, а при сопротивлении 18 Ом их раскачает любой смартфон.

KZ Castor

Фото: KZ
Фото: KZ

Тоже бюджетки, но недорого — не значит плохо. Модель и бренд хорошо известны массовому потребителю, наушники хорошо выглядят, имеют сменный кабель и амбушюры. Внутри двухдрайверная динамическая система, за такие смешные деньги увидеть ее в TWS будет нереально. Фишка модели — встроенные звуковые фильтры с переключателями прямо на корпусе наушников. Можно поиграться и найти для себя подходящий звук.

Zhulinniao Z4

Фото: Zhulinniao
Фото: Zhulinniao

Флагманская модель бренда в 2024 году. Это арматурные наушники, в каждом ухе по одному драйверу. «Арматурки» как таковые отличаются сверхчеткими верхними частотами и упругим, но сдержанным басом, так что для наслаждения сценой они подходят отлично. У Z4 действительно много «верхов», поначалу это даже пугает, но стоит привыкнуть — и возвращаться на TWS просто не хочется. А еще у них цельнометаллический корпус, съемный кабель 0,78 мм, и большой набор сменных амбушюр из разных материлов для более богатого звучания.

Fiio FH1s

Фото: Fiio

Наушники от именитого китайского бренда — общепринятая классика для начинающих аудиофилов. Фишка модели — гибридность. Внутри каждого уха установлены сразу два драйвера: арматурный Knowles для чистых высоких и динамический для баса. По факту звук здесь с акцентом на середину и сочность, они рисуют сцену и дают драйв. В комплекте также есть набор амбушюр, так что любой найдет для себя что-то по вкусу.

ARTTI T10

Фото: ARTTI
Фото: ARTTI

Мы дожили до момента, когда планарные наушники можно купить дешевле 5 тысяч рублей. Разумеется, здесь не стоит ожидать уровня 1000-долларовых полноразмерных моделей, но все преимущества такого типа драйверов вы однозначно прочувствуете. А потом решите, стоит ли тратиться на более именитый бренд. Внутри модели 14,2-мм драйверы, классная сцена и глубокий бас. На выбор есть вариант с 3,5 мм либо балансным 4,4 мм штекером, но для начинающих первый вариант подойдет больше.

Бонус: ЦАП для смартфона

Большинство смартфонов сегодня не имеют разъема 3,5 мм для аналогового звука, а умеют передавать лишь цифровой, по Type-С либо Lightning. Поэтому для нормального использования наушников из подборки выше стоит обзавестись хорошим переходником на 3,5 мм.

Поскольку это фактически не адаптер, а активный преобразователь, на нем лучше не экономить. Присмотритесь к такому, такому или такому варианту. Версии для Lightning там тоже есть. 

А еще обратите внимание, что большинство наушников из списка выше имеют конфигурации со встроенным микрофоном либо без него. Также все они имеют сменный кабель 2pin, который можно позже подобрать отдельно там же, на AliExpress. И не забываем, что звучание музыки, как и она сама — это чистая вкусовщина. 


