Вы заметили, что происходит с iPad? Раньше такого не случалось, и становится только хуже



Фото: Unsplash



Многие слышали, что выпуск компактного портативного компьютера (планшета) Стив Джобс планировал гораздо раньше, чем придумал сенсорный телефон без кнопок. Планы сменились на ходу в угоду ситуативному климату на рынке мобильных устройств: Nokia погрязла в своем Symbian и не желала от него отказываться, а Blackberry хоть и пилила перспективную и безглючную OS10, но ставила ее на морально устаревшие QWERTY-устройства.

