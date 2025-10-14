Вы заметили, что происходит с iPad? Раньше такого не случалось, и становится только хуже

Фото: Unsplash
Многие слышали, что выпуск компактного портативного компьютера (планшета) Стив Джобс планировал гораздо раньше, чем придумал сенсорный телефон без кнопок. Планы сменились на ходу в угоду ситуативному климату на рынке мобильных устройств: Nokia погрязла в своем Symbian и не желала от него отказываться, а Blackberry хоть и пилила перспективную и безглючную OS10, но ставила ее на морально устаревшие QWERTY-устройства.
Содержание:
Как было
Долгие годы после выхода первого iPad каждый следующий релиз был большим событием. Иногда Apple либо отдавала новому планшету заметную часть презентации новых iPhone — то есть продукты были практически в равных условиях. А иногда и вовсе организовывала отдельное мероприятие для планшетов. Даты и сезоны релизом менялись, но одно оставалось неизменным — каждый год они были.
Еще одна особенность планшетов Apple — с них иногда стартовали некоторые новые фичи, которые потом переползали в другие устройства бренда. Пожалуй, самый яркий пример это технология ProMotion, проще говоря обновление изображения дисплея до 120 Гц. Из всех «яблочных» линеек и девайсов впервые она появилась именно в iPad — это была модель Pro 10,5 в 2017 году. Лишь спустя четыре года фича пришла в iPhone 13 Pro и Macbook Pro с чипами Silicon, а до этого исключительно владельцы iPad Pro могли чувствовать себя по-настоящему современными.
Стоит ли напоминать о многооконности или хотя бы разделения дисплея на два приложения? В iPad опция появилась более десяти лет назад, а на iPhone не пришла до сих пор. Несмотря на то, что разница между самым маленьким айпадом и самым большим айфоном составляет всего 1 дюйм.
С другой стороны, в iPad иногда сохраняли некоторые функции, которые исчезали из других устройств. Например, аудиоразъем 3,5 мм пропал в iPhone 7 (как же давно это было) в 2016 году, а в iPad он оставался вплоть до 2021. Сканер Touch ID тоже сохраняется в планшетах до сих пор, хотя в iPhone от него отказались еще в iPhone X.
Планшет всегда был неотъемлемой частью экосистемы Apple, и компания всячески это демонстрировала. У меня самого с iPad связано очень многое: в далеком 2014 году iPad 4 стал первым моим «яблочным» устройством, после чего я до середины 2022 года не расставался с той или иной моделью айпада, а летом 2025-го вновь вернулся к этому форм-фактору в лице iPad Air M2. К слову, айфоном я начал пользоваться примерно в 2018-м, а до этого несколько лет с удовольствием обходился связкой Celullar-айпада и кнопочной звонилки.
Как стало
Примерно с 2021-2022 года ситуация начала меняться. Apple постепенно перестала презентовать новые планшеты на ежегодных мероприятиях, начав практиковать текстовые пресс-релизы у себя на сайте. Первым такую стыдноватую механику заполучил базовый iPad, а потом по очереди на нее перевели все остальные линейки — Air, mini и Pro.
С одной стороны, ничего страшного в этом нет — девайс-то вышел, можно купить и радоваться, а каким способом его выпустили, дело десятое. Утилитарно не поспоришь, но идейно можно без труда увидеть изменение отношения самой Apple к планшетам как к категории девайсов.
Очевидно, что даже самый дорогой iPad Pro 13 на два терабайта для Apple больше не суперфлагманский повод для публичной гордости, а проходной апдейт ради кучки фанатов. Она больше не делает ставку на массового потребителя, и это одновременно и удивительно, и нет.
Удивительно, потому что iPad давно стал нарицательным именем в целом для форм-фактора планшетов любых производителей. «Айпад самсунг» я сам неоднократно слышал от своих знакомых, не искушенных в наименованиях и брендировании техники.
Почему всё так?
Неудивительно это потому, что Тим Кук не обманывается относительно своих устройств. Он менеджер и маркетолог до мозга кости, ему чужды сентиментальность и одушевление предметов. Он видит реальность такой, какая она есть, и реагирует соответственно.
А реальность состоит из двух крайне неудобных для Apple тезисов:
- Навороченные планшеты не нашли массового потребителя, так как для них просто нет подходящих задач. Ранее я рассуждал о диком несоответствии мощности современных iPad и их программного наполнения — прочитайте и поймете, почему от интеграции чипов Silicon в планшеты проиграли буквально все.
- Жизненный цикл планшета гораздо дольше, чем требуется успешному бизнесу. Айфоны пользователи готовы обновлять чаще, чем это на самом деле нужно, ради новых ощущений и фич, просто потому что айфон с нами везде и всюду. А покупать новый айпад принято лишь в одном случае — старый перестал включаться. Случается такое плюс-минус раз в десять лет, несмотря на ухудшение качества самих планшетов в последние годы (намеренное или нет — неясно).
Кроме того, есть еще общая беда для «планшетной» отрасли, которая касается не только Apple и iPad — планшеты не особенно нужны в современном мире, и являются скорее излишним, чем необходимым устройством. Почему это так, можете прочесть здесь.
В итоге то самое устройство, которое Стив Джобс вынашивал почти десятилетие, и на которое возлагал так много надежд, сегодня превратилось в смотрелку мультиков и звонилку по видеосвязи. Ему не помогает ни обилие странных аксессуаров, ни превращение iPadOS в визуальное подобие macOS. Любопытно: отрасль не спас даже ковид с его повальным переходом на видеоконференции — люди покупали для Zoom не планшеты, а ноутбуки.
До конца текущего года инсайдеры ожидают выхода нескольких моделей iPad, скорее всего они (видимо, по инерции) получат чип Silicon M5. Организует ли Apple презентацию по этому поводу? Скорее всего, нет.
Есть ощущение, что в ближайшее время компания может окончательно перейти на другой, более длительный цикл обновления планшетов. По крайней мере, линейки mini и Air уже стали обновляться раз в несколько лет, та же судьба может ожидать и «прошки». Мир меняется; даже смартфоны всё чаще называют рудиментным и чуждым для человека предметом. Стоит ли удивляться, что места для планшетов в нем остается всё меньше.