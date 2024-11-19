Выбираем доступные полноразмерные наушники с активным шумоподавлением на распродаже AliExpress

Прошли времена, когда за высоким качеством сборки и достойным звучаниям приходилось ходить к именитым мировым брендам с чемоданом американских денег. Сегодня китайские бренды предлагают прекрасные наушники, которые зачастую не уступают признанным мастодонтам; а если в чем-то и будет разница, то вы не будете против с учетом огромной разницы в цене.
Oneodio A10
Наушники активно разбирают и все довольны: они хорошо играют и стильно выглядят. Внутри скрывается активный шумодав до -35 дБ, режим прозрачности и 50 часов автономности с быстрой зарядкой; а еще устройство понимает LDAC и работает по проводу 3,5 мм jack. Для беспроводной связи предусмотрен свежайший Bluetooth 5.4. Корпус разделен на две звуковые камеры, одна из которых для басов, а вторая — для средних и высоких частот. А если вы эстет, то у бренда много классных вариантов проводных полноразмерных «ушей» — здесь магазин.
Anker Life Q30
Вендор в представлении не нуждается. Наушники куплены более 20 тысяч раз и имеют рейтинг 4,9 звезды: покупатели отмечают компактность корпуса, хорошую сборку и работу ANC в трех разных режимах. Пластик матовый, так что пачкаться и царапаться он особо не будет. Для быстрого подключения к смартфону наушники имеют встроенный NFC, а в комплекте вы найдете удобный футляр для хранения. Anker заявляет сертификацию Hi-Res, поддерживается как проводное, так и беспроводное подключение.
Haylou S35
Еще одни недорогие «уши» в минималистичном дизайне и с неплохими спецификациями. 40-миллиметровые драйверы должны обеспечить отличный бас, а активное шумоподавление до -42 дБ защитит от лишнего шума. Режим прозрачности, понятное дело, тоже в наличии. Мобильное приложение позволит подстроить звук по вкусу, а автономность заявлена на уровне 60 часов.
UGREEN HiTune Max5
Наушники с классной автономностью (до 90 часов) от именитого китайского бренда. Оформлены очень аскетично, при этом не выглядят громоздкими. Заявлена поддержка кодека LDAC и универсальная ровная АЧХ. Есть возможность проводного подключения, а также шумоподавление до -43 дБ с режимом прозрачности. На скидках — отличный девайс для себя и в подарок.
QCY H3
Самая доступная модель нашей подборки. Бренд QCY не первый год продает беспроводные наушники и на качество никто не жалуется. Модель H3 отличается активным шумоподавлением до -43 дБ и поддержкой народного хайрез-кодека LDAC. Есть специальный 3D-режим воспроизведения для просмотра кино и сериалов. Доступны в пяти цветах, так что любой найдет себе версию по вкусу.
Edifier W830NB
Наушники на базе новейшего чипа Bluetooth 5.4 получили 40-миллиметровые титановые динамики и стильный корпус в трех расцветках. Шумоподавление до -45 дБ имеет три градации для разных уровней внешнего шума. Автономность — до 90 часов без ANC и около 54 — с ним. Присутствует поддержка LDAС и сертификат Hi-Res. Стоят подороже остальных, но всё еще доступно.
Baseus Bowie H1i
Свежая модель от известного производителя зарядок для смартфонов, которая уже получила признание фанатов — продано более полутора тысяч таких наушников. Девайс доступен в черном, бежевом и необычном салатовом цветах, имеет поддержку хайрез-кодека LHDC, два режима пространственного звучания и активное шумоподавление до -38 дБ. Автономность бьет все рекорды: до 100 часов прослушивания в обычном режиме. На распродаже ценник максимально приятный.
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