Выбираем самый качественный микрофон в TWS-наушниках. Кто лучше, Apple, Samsung, Beats, Huawei или Nothing
Георгий Лямин —
Часто натыкаюсь на вопросы о качестве микрофона в TWS-наушниках. Пришел к выводу, что передача голоса практически во всех актуальных моделях, мягко говоря, не очень. Впрочем, предлагаю сделать вам выбор самостоятельно.
Я взял AirPods Pro 2, Samsung Galaxy Buds3 Pro, Huawei FreeBuds Pro 3, Beats Studio Buds +, Nothing ear (a) и сделал по две записи — дома и на улице. Эйрподсы записывались в связке с айфоном, поскольку они не предполагают использование с Android, а все остальные модели наиболее универсальны и записывались с Honor Magic V3.
Все записи были сделаны в формате WAV. Предлагаю выбрать наиболее качественную запись с помощью голосования.
Ситуация №1: запись дома. Прослушать можно здесь:
Голосуем тут.
Ситуация №2: запись на улице. Прослушать можно здесь:
Голосуем тут.
Итоги подведем на следующей неделе.
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