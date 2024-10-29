Выбираем самый качественный микрофон в TWS-наушниках. Кто лучше, Apple, Samsung, Beats, Huawei или Nothing

Георгий
Наушники

Часто натыкаюсь на вопросы о качестве микрофона в TWS-наушниках. Пришел к выводу, что передача голоса практически во всех актуальных моделях, мягко говоря, не очень. Впрочем, предлагаю сделать вам выбор самостоятельно.

Я взял AirPods Pro 2, Samsung Galaxy Buds3 Pro, Huawei FreeBuds Pro 3, Beats Studio Buds +, Nothing ear (a) и сделал по две записи — дома и на улице. Эйрподсы записывались в связке с айфоном, поскольку они не предполагают использование с Android, а все остальные модели наиболее универсальны и записывались с Honor Magic V3.

Все записи были сделаны в формате WAV. Предлагаю выбрать наиболее качественную запись с помощью голосования.

Ситуация №1: запись дома. Прослушать можно здесь:



Голосуем тут.

Ситуация №2: запись на улице. Прослушать можно здесь:



Голосуем тут.

Итоги подведем на следующей неделе.
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Комментарии

banditos
+149
banditos
Прошки дважды написал
Две пары взял походу;)
2 часа назад в 18:03
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