Выбираем самый качественный микрофон в TWS-наушниках. Кто лучше, Apple, Samsung, Beats, Huawei или Nothing

Часто натыкаюсь на вопросы о качестве микрофона в TWS-наушниках. Пришел к выводу, что передача голоса практически во всех актуальных моделях, мягко говоря, не очень. Впрочем, предлагаю сделать вам выбор самостоятельно.Я взял AirPods Pro 2, Samsung Galaxy Buds3 Pro, Huawei FreeBuds Pro 3, Beats Studio Buds +, Nothing ear (a) и сделал по две записи — дома и на улице. Эйрподсы записывались в связке с айфоном, поскольку они не предполагают использование с Android, а все остальные модели наиболее универсальны и записывались с Honor Magic V3.Все записи были сделаны в формате WAV. Предлагаю выбрать наиболее качественную запись с помощью голосования.Итоги подведем на следующей неделе.