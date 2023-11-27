Выбраны самые смешные фотографии 2023 года. Каждая — настоящий шедевр

В США состоялось присуждение наград The Comedy Wildlife Photography Awards. Их ежегодно вручают фотографам, которым удалось заснять что-то очень оригинальное и смешное в дикой природе.
В соревновании участвовали фотографы из 85 стран мира, которые предоставили организаторам около 5300 фотографий. Лучшим стал снимок кенгуру, играющего на невидимой гитаре. Это фото в 2021 году сделал Джейсон Мур из Австралии, озаглавив его "Air Guitar Roo". Он рассказал, что ехал мимо поля, усыпанного цветами, на котором паслись кенгуру, достал камеру, чтобы сфотографировать их, и увидел, что одно животное застыло в забавной позе — будто бы держит в лапах гитару и играет на ней.
Всего выбрано 14 работ победителей конкурса. Каждая из них по-своему уникальна и интересна, так что можно предположить, что членам жюри было очень трудно сойтись во мнении, кому вручить главный приз.