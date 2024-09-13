«Яндекс» и T2 (экс-Tele2) запустили общую подписку. Намного выгоднее, чем просто «Яндекс Плюс»

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Оператор связи T2, ранее известный как Tele2, совместно с «Яндексом» запустил обновлённые варианты мультиподписки MiXX. В неё добавлена опция, позволяющая пользоваться преимуществами подписки «Яндекс Плюс».T2 предлагает MiXX в трёх вариантах — S, M и Max. Они отличаются стоимостью и наполнением, причём пользователь может самостоятельно управлять включёнными опциями, убирая ненужные и добавляя те, что ему хочется. В максимальной подписке дополнительные гигабайты, четыре онлайн-кинотеатра, два сервиса с книгами (в том числе аудио), два музыкальных сервиса, выгода с покупок на Ozon, в «Пятёрочке» и «Перекрёстке», а также скидки на доставку еды и поездки на такси, электросамокате и каршеринге. Абонентская плата составляет от 300 до 500 рублей в месяц.Для использования «Яндекс Плюса» в составе мультиподписки T2 требуется добавить в аккаунт «Яндекса» привязанный к MiXX номер телефона. В активированный «Яндекс Плюс» можно добавить ещё до трёх знакомых, им тоже будут доступны накопление и использование кэшбэк-баллов «Плюса», фильмы и сериалы в «Кинопоиске», музыка, подкасты и аудиокниги в «Яндекс Музыке». На более дешёвых архивных версиях MiXX опции «Яндекс Плюс» нет, при её добавлении предлагается перейти на обновлённую и более дорогую подписку, причём на первый месяц можно получить скидку 50%.Подключить «Яндекс Плюс» через MiXX даже выгоднее, чем напрямую от «Яндекса», поскольку абонентская плата в базовом варианте выше всего на 1 рубль, но при этом появляется возможность пользоваться преимуществами нескольких других сервисов. Впрочем, у T2 предусмотрена только помесячная оплата, а «Яндекс» позволяет оплатить подписку на полгода или год вперёд, что выходит значительно дешевле.MiXX — не эксклюзив для абонентов T2. Подписку могут подключить абоненты других операторов, при этом цены для них точно такие же и точно так же предусмотрен бесплатный пробный период сроком 1 месяц.