Выгодные кредиты на автомобили обложили налогом 35%

Федеральная налоговая служба начала предъявлять требования к владельцам автомобилей, оформившим в 2024 году льготные кредиты с минимальной процентной ставкой от 0 до 0,01% годовых. По информации Mash, налоговики рассматривают экономию на процентах как материальную выгоду и начисляют на неё налог на доходы физических лиц по ставке 35%. Многие заёмщики узнали о необходимости доплаты уже после покупки, поскольку в рекламных материалах и кредитных договорах о возможных налоговых последствиях не сообщалось.
Основанием для доначислений послужили поправки в Налоговый кодекс, вступившие в силу с 2025 года. Согласно изменениям, если процентная ставка по кредиту составляет менее двух третей ключевой ставки Центрального банка (на текущий момент — 15,5%), разница признаётся доходом заёмщика. В период с 2021 по 2023 год такие доходы были освобождены от налогообложения, однако теперь льгота отменена для большинства видов потребительского кредитования. Исключение сделано только для кредитов на приобретение жилья и рефинансирование старых займов, оформленных до конца 2024 года, при наличии у заёмщика подтверждённого права на имущественный налоговый вычет. В остальных случаях, включая автокредиты, налоговая служба рассматривает полученную выгоду как объект обложения НДФЛ по максимальной ставке.
Механизм начисления налога будет автоматизирован. Банки обязаны самостоятельно рассчитать разницу между фактической ставкой по кредиту и установленным порогом, а затем передать эти данные в Федеральную налоговую службу. На основании полученной информации налоговики сформируют уведомления для граждан. Ожидается, что первые платежи автовладельцы должны будут внести уже в 2026 году. Согласно статье 212 Налогового кодекса, материальная выгода от экономии на процентах признаётся доходом налогоплательщика, если заёмные средства получены от организаций или индивидуальных предпринимателей. При этом к таким видам доходов применяется ставка НДФЛ в размере 35%, что подтверждается кодами бюджетной классификации.