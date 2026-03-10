Выгодные кредиты на автомобили обложили налогом 35%

Федеральная налоговая служба начала предъявлять требования к владельцам автомобилей, оформившим в 2024 году льготные кредиты с минимальной процентной ставкой от 0 до 0,01% годовых. По информации Mash , налоговики рассматривают экономию на процентах как материальную выгоду и начисляют на неё налог на доходы физических лиц по ставке 35%. Многие заёмщики узнали о необходимости доплаты уже после покупки, поскольку в рекламных материалах и кредитных договорах о возможных налоговых последствиях не сообщалось.

Основанием для доначислений послужили поправки в Налоговый кодекс, вступившие в силу с 2025 года. Согласно изменениям, если процентная ставка по кредиту составляет менее двух третей ключевой ставки Центрального банка (на текущий момент — 15,5%), разница признаётся доходом заёмщика. В период с 2021 по 2023 год такие доходы были освобождены от налогообложения, однако теперь льгота отменена для большинства видов потребительского кредитования. Исключение сделано только для кредитов на приобретение жилья и рефинансирование старых займов, оформленных до конца 2024 года, при наличии у заёмщика подтверждённого права на имущественный налоговый вычет. В остальных случаях, включая автокредиты, налоговая служба рассматривает полученную выгоду как объект обложения НДФЛ по максимальной ставке.Механизм начисления налога будет автоматизирован. Банки обязаны самостоятельно рассчитать разницу между фактической ставкой по кредиту и установленным порогом, а затем передать эти данные в Федеральную налоговую службу. На основании полученной информации налоговики сформируют уведомления для граждан. Ожидается, что первые платежи автовладельцы должны будут внести уже в 2026 году. Согласно статье 212 Налогового кодекса, материальная выгода от экономии на процентах признаётся доходом налогоплательщика, если заёмные средства получены от организаций или индивидуальных предпринимателей. При этом к таким видам доходов применяется ставка НДФЛ в размере 35%, что подтверждается кодами бюджетной классификации.