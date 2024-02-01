Выход Nothing Phone 2a подтвержден — он получит опцию, которую ждали все

Олег

Phone 2a


Компания Nothing подтвердила, что готовит новый смартфон — Phone 2a. Об этом пишет The Verge.

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Согласно источнику, Nothing выпустила на YouTube небольшой ролик, в котором назвала свою будущую новинку — Phone 2a. Однако никаких других подробностей о его дизайне, характеристиках и цене больше не было озвучено. Более ранние инсайды сообщали, что Phone 2a станет бюджетным смартфоном; впрочем, и его подтвержденный нейминг тоже на это намекает.

«В Phone 2A мы действительно удвоили внимание к основным потребностям пользователей — производительности, камере и т. д.», — соучредитель Nothing Акис Евангелидис. 

Одну важную деталь касательно будущего релиза Nothing всё-таки раскрыла. Похоже, что компания наконец откроет доступ к глифам — светодиодным полоскам на задней панели смартфона — сторонним разработчикам и предоставит им SDK для нативной интеграции «светомузыки» в приложения. Это возможность, которой не хватало с самой первой модели Nothing Phone. 


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Источник:
The Verge
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