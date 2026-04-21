Выходец из России обманул музыкальную индустрию Германии с помощью нейросети

В Германии завершилось журналистское расследование, посвящённое популярной певице Сиенне Роуз (Sienna Rose), которая стремительно набрала миллионы слушателей на Spotify. Выяснилось, что не существует реального человека с таким именем или псевдонимом: весь образ от музыки до визуального контента сгенерирован искусственным интеллектом. «Артистка» выпустила десятки релизов всего за несколько месяцев, её треки попадали в чарты и распространялись известными блогерами в социальных сетях. При этом в аккаунтах «певицы» не было ни одного упоминания о том, что аудитория имеет дело с нейросетью.

За проектом, по данным баварских журналистов, скорее всего, стоит россиянин Максим Муравьёв, который, предположительно, проживает в Осло. У него обнаружены аккаунты в соцсетях, телеграм-канал об ИИ-музыке на русском языке, а также больше десятка подобных музыкальных проектов. Когда журналисты связались с Муравьёвым, он коротко ответил на несколько вопросов, но сразу прекратил общение после упоминания Сиенны Роуз.Ранее похожие случаи уже происходили в музыкальной индустрии: треки, созданные нейросетями, попадали в американский чарт Billboard. Многие популярные стриминговые сервисы либо запрещают сгенерированную искусственным интеллектом музыку, лиюо помечают её, отделяя от искусства настоящих музыкантов. В «Яндекс Музыке» нейросетевой контент занимает по 25-30% чартов, причём слушатели зачастую не осознают, что они слушают ИИ-треки.