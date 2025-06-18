Вылетает YouTube на iPhone или Android? Google рассказала, как устранить проблему

Фархад

YT

На днях пользователи YouTube столкнулись с массовыми сбоями и вылетами из приложений на Android и iOS. Ролики не воспроизводились, интерфейс зависал, а утилита закрывалась. В ответ на жалобы пользователей Google подтвердила наличие проблемы и предложила временное решение: переустановить приложение.

Компания обновила страницу поддержки, указав, что все ошибки в мобильных приложениях уже исправлены. Владельцам Android-смартфонов достаточно обновить приложение через Play Store. А вот пользователям iPhone и iPad придётся удалить и заново установить YouTube из App Store, чтобы избавиться от последствий бага.

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Также Google подтвердила, что проблема не связана с блокировщиками рекламы, хотя многие на reddit предполагали обратное.
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Источник:
9to5
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