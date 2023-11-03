Вымышленные герои и гаджеты, которые не так далеки от реальности

10–12 ноября на московской площадке Main Stage пройдет грандиозный «Фандом Фест ВКонтакте». Мероприятие объединит всех фанатов современной поп-культуры. Гостей встретят стендап-комики, блогеры, стримеры и актеры кино. Главными хедлайнерами фестиваля станут японский художник в жанре стритарт Кимата Ясунори, звезда косплея FRAN и корейская группа W24.
Поп-культура — неотъемлемая часть нашей жизни. Она проявляется в самых разнообразных сферах от индустрии развлечений до современного искусства. Несмотря на всю футуристичность, которая вдохновляла создателей игр, комиксов и кино, многие идеи брали начало из реальной жизни. Герои на страницах журнала имели реальных прототипов, а гаджеты из фильмов кажутся не такими фантастическими, если присмотреться к ним поближе.
Костюм Железного человека
Тони Старк стал одним из главных персонажей вселенной Marvel, проложив свой путь из комиксов в игры и кино. Несмотря на всю футуристичность технологичного костюма героя, у героя больше общего с реальностью, чем можно полагать. Многие современные фанаты франшизы считают реальным прототипом Железного человека Илона Маска из-за крайней схожести интересов. Однако стоит помнить, что гениальный ученый, плейбой, филантроп Тони Старк впервые появился на страницах комиксов аж в 1963 году в мартовском выпуске «Тревожных историй».
Прообразом стал миллиардер Говард Хьюз. Он был крайне богатым предпринимателем, питал страсть к изобретениям и путешествиям, прославился, как один из пионеров авиации, и даже пробовал себя в кресле продюсера и режиссера голливудских фильмов.
Впрочем, связь между Маском и Железным человеком действительно есть. По рассказам режиссера Джона Фоваро, Роберт Дауни-мл часто общался с главой Tesla и Space X, а значительная часть съемок проходила на территории космической компании Илона.
Любопытно, что изначально доспехи Железного человека вовсе не были умной конструкцией, которую мы привыкли видеть. В 60-е персонаж постоянно ходил в тканевом костюме, который превращался в стальной при воздействии с электричеством. Так создатели избежали вопросов, как персонаж всегда держал при себе столь громоздкое одеяние.
Нейросеть «Коллектив 2.0» из Atomic Heart
Разработчики из Mundfish создали богатый технологический мир с элементами антиутопии. Весомая часть персонажей и событий опиралась на реальные источники, а общая атмосфера выдержана в стиле фантастики советского времени.
В центре внимания оказалась нейросеть «Коллектив 2.0», созданная академиком Сечиновым. Главной идеей было объединение роботов и людей в единый коллективный разум, при помощи устройства «Мысль». Для полного слияния граждане должны были пройти полимеризацию, которая дарила практически безграничные возможности и доступ ко всем знаниям практически по щелчку пальца.
По канону всех остросюжетных завязок, вдруг что-то пошло не так и машины восстали против своих же создателей. Однако выглядит идея разработчиков крайне привлекательной. Уже сейчас мы можем наблюдать нечто подобное со стремительным развитием нейросетей и «умных» технологий, которые позволяют управлять гаджетами на расстоянии. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем отдавать команды колонке или чайнику можно будет не только голосом, но и силой мысли.
Мир киберпанка
Сам термин впервые появился еще в 1983 году и практически не имел ничего общего с тем, что мы представляем сейчас, когда слышим слово «Киберпанк». Впервые образ неряшливого хакера был использован в одноименном рассказе Брюсом Бетке и нес скорее визуальный характер. Позже идею подхватили другие авторы и развили ее в полноценный научно-фантастический жанр, начиная с канадского писателя Уильяма Гибсона и его сложного, как в понимании, так и в прочтении произведения «Нейромант».
К настоящему времени жанр проник практически во все сферы развлечений: культовые «Призрак в доспехах» от мира аниме, «Бегущий по лезвию» по роману Филиппа Дика, Cyberpunk 2077 от CD Project RED. Идея олицетворяет массовое наступление компьютеризации и технологического прогресса. Апгрейд человеческих возможностей посредством имплантации — пожалуй один из главных атрибутов киберпанка. Как показывает практика, многие фантастические романы, рано или поздно воплощаются в жизнь.
В этом году киберпанк стал как нигодна ближе. Компания Neuralink Илона Маска заявила, что парализованные пациенты могут принять участие в первом клиническом испытании чипов, вживляемых в мозг. Стартап получил одобрение на начало испытаний от независимого наблюдательного совета. Идея безусловно важная, однако будем надеяться, что прогресс не вступит на путь саморазрушения, как это свойственно жанру с которого все начиналось.
Межгалактические путешествия
Более привлекательной, хоть и не по всем пунктам, перспективой выглядят события аниме-сериала 1998 года «Ковбой Бибоп». Освоив межгалактические путешествия, человечество расселилось по разным уголкам вселенной. Планеты превратились в своего рода города и страны, развивающие собственную культуру и обычаи. Как и в реальной жизни, у кого-то это получается лучше, а чья-то экономика только встает на путь развития.
Примечательно, что в одном из эпизодов режиссер Синъитиро Ватанабэ отправил героев в Россию, где, как и полагается улицы покрыты снегом, а вывески магазинов отдают ностальгией по советскому времени.
Современные исследователи шаг за шагом проторяют новые дорожки в освоении космоса. Создаются более продвинутые шаттлы, спутники, телескопы, которые позволяют узнать чуть больше о неизведанном пространстве за пределами нашей планеты. Кто знает, возможно когда-нибудь мы сможем пройтись по поверхности незнакомой нам планеты в рамках ежегодного отпуска.
Альтернативные реальности
Эта тема не первый год будоражит ученых, физиков, космологов, философов и конечно же фантастов. Наиболее яркую вспышку среди поп-культуры создал Кристофер Нолан в «Интерстелларе» 2014 года. Гугл практически взорвался от запросов пользователей, желающих познать теорию струн, как устроены кротовые норы и что такое сингулярность. Позже волну подхватили и Мстители, и Человек Паук, но были и другие проекты, которые предлагали кардинально новую подачу со своими безумными идеями в уже знакомой оболочке.
«Все везде и сразу» выпущенный в 2022 году режиссерами Дэном Кваном, Дэниэлом Шайнертом в первую очередь рассказывает о взаимопонимании между людьми. Однако добиться этого предстоит самым невообразимым образом.
Устройство, которое было создано в будущем, позволяет путешествовать по мультивселенным и обретать навыки и знания своих же двойников. Одно мгновение и ты за долю секунды освоил новый язык, профессию и знаешь, что послужило разладом в отношении с близкими. Пожалуй, этому гаджету современных аналогов даже близко нет. Разве что человеческое рвение и упорство.
А пока будущее не столь близко, как это показано на экране, частью поп-культуры можно стать с 10–12 ноября на «Фандом Фесте ВКонтакте». Это масштабный фестиваль, где соберутся тысячи поклонников видеоигр, косплея, комиксов, аниме, супергеройских фильмов и сериалов. Дружественную и позитивную атмосферу поддержат комики Евгений Чебатков, Расул Чабдаров, Алексей Квашонкин, Александр Малой, Николай Андреев и Алексей Соловьев.
Все три дня «Фандом Феста ВКонтакте» японский уличный художник Кимата Ясунори удивит зрителей разнообразием стилей. В своем творчестве он умело объединяет давние традиции японского изобразительного искусства, его образы и манеру исполнения. А также и более современные поп-культурные мотивы с участием знаменитых персонажей комиксов и орнаментов в стиле каллиграффити.
Также гости смогут встретиться с десятками известных аниматоров и косплееров, узнать о подробностях съемок «Майор Гром: Игра» от самих создателей фильма, поучаствовать в розыгрыше призов и многое другое.
Билеты на мероприятие можно приобрести в мини-приложении фестиваля.