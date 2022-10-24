Apple USB-C iPhone

Вынесен окончательный приговор порту Apple Lightning

Олег

USB-C


Европейский союз окончательно одобрил закон, предписывающий Apple сменить Lightning на USB-С. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, сегодня Еврокомиссия рассмотрела и окончательно утвердила новый законопроект, который касается производителей мелкой и портативной техники электроники. Закон предусматривает для вендоров новое обязательство: унифицировать разъем для зарядки, устанавливая USB-С во все свои девайсы. Если такого порта не будет, устройство не сможет получить разрешение на продажу в странах Евросоюза. Проект вступает в силу спустя 10 дней после его утверждения.

Законопроект обязывает производителей всех электронных устройств, которым для питания и зарядки требуется не более 100 Ватт мощности, встраивать исключительно порт USB-С. По мнению ЕС, такая мера в перспективе позволит уменьшить количество электронного мусора.

В первую очередь закон явно касается именно Apple, поскольку производители Android-смартфонов уже довольно давно перешли с microUSB на USB-С. Однако «яблочные» смартфоны до сих пор заряжаются от Lightning, в том числе и самая свежая линейка iPhone 14. Теперь у Apple больше не осталось лазеек, чтобы сохранить в айфонах фирменный порт.

Стоит отметить, что по факту вендоры не обязаны уже завтра сменить все порты в своих девайсах. Новые правила будут применяться лишь спустя 24 месяца с момента вступления нового закона в силу — то есть, 3 ноября 2024 года. Это значит, что потенциально Apple при желании успеет выпустить и лицензировать для продажи в Европе iPhone 15 и iPhone 16 с портом Lightning, и только после этого сменить разъем. 

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Источник:
MacRumors
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Комментарии

Cinematic
+384
Cinematic
С 2015 года жду, но видать не судьба получить с современным портом(
2 часа назад в 20:18
#
tellurian
+4612
tellurian
Месть бюрократов ЕС 🇪🇺 США 🇺🇸
2 часа назад в 20:23
#
0
Swatew
Надо было строить завод в России :)
2 часа назад в 20:32
#
WannaGetHigh
+100
WannaGetHigh Swatew
Стесняюсь спросить, зачем…
час назад в 21:36
#
+4418
Carter_Mayers Swatew
Тогда бы iPhone и техника Apple стоили бы тысяч по 300-400 минимум
час назад в 21:45
#
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