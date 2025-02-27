Выпущен агрегатор нейросетей Flora. Всё нужное в одном месте, бесплатно и работает в РФ

Американский стартап Flora запустил одноимённый агрегатор нейросетей, в котором собраны различные инструменты для работы с медиаконтентом. Он объединяет в себе возможности моделей Flux Pro, Luma Photon, GPT-4o mini, Claude 3 Sonnet, Recraft, Stable Diffusion, Hailuo, Kling, Pika, Runway и Luma Dream Machine.
В сервисе можно работать с текстами, изображениями, трёхмерной графикой, видео и прочим. Интерфейс Flora представляет собой холст, в котором разные виды контента могут быть взаимосвязаны в одном проекте. С помощью этого агрегатора, к примеру, можно создать сценарий для фильма, сгенерировать видео, а затем разработать постеры и материалы для продвижения в соцсетях.