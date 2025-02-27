Выпущен агрегатор нейросетей Flora. Всё нужное в одном месте, бесплатно и работает в РФ

Александр


Американский стартап Flora запустил одноимённый агрегатор нейросетей, в котором собраны различные инструменты для работы с медиаконтентом. Он объединяет в себе возможности моделей Flux Pro, Luma Photon, GPT-4o mini, Claude 3 Sonnet, Recraft, Stable Diffusion, Hailuo, Kling, Pika, Runway и Luma Dream Machine.

В сервисе можно работать с текстами, изображениями, трёхмерной графикой, видео и прочим. Интерфейс Flora представляет собой холст, в котором разные виды контента могут быть взаимосвязаны в одном проекте. С помощью этого агрегатора, к примеру, можно создать сценарий для фильма, сгенерировать видео, а затем разработать постеры и материалы для продвижения в соцсетях.

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Сервис Flora доступен в том числе в России и поддерживает русский язык. Бесплатно предоставляется 2000 «кредитов» в месяц, чего хватит для создания примерно четырёх видео и 80 изображений. Единовременно можно хранить не более трёх проектов, весь контент удаляется спустя неделю. Минимальный платный тариф обойдётся в 20 долларов в месяц, он предоставляет 10 тысяч «кредитов», до 50 проектов, сохранение контента в облаке и разрешение на коммерческое использование сгенерированных материалов.
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