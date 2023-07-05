Выпущен аксессуар для iOS и Android, о котором тайно мечтает любой студент

Олег

Диктофон
Фото: iZYREC 


Компания iZYREC представила необычный портативный диктофон для смартфонов. Об этом пишет New Atlas.

Согласно источнику, речь идет о небольшом аксессуаре под названием Plaud Note. Его корпус толщиной околбо 3 мм крепится на заднюю сторону смартфона, после чего девайс можно использовать сразу для двух целей — записи звонков и фиксации лекций.

На задней части Plaud Note расположился переключатель, который переводит аксессуар в один из двух режимов. Для записи звонков в нем есть чувствительный датчик вибрации, благодаря чему он очень четко фиксирует голос собеседника через корпус смартфона.

Фото: iZYREC
Фото: iZYREC 

При переключении тумблера микрофоны переходят в режим записи звуков вокруг пользователя. Благодаря этому можно записывать лекции, рабочие летучки и создавать другие голосовые заметки. Диктофон оборудован двумя крутыми микрофонами Knowles SiSonic с качеством записи звука до 1536 кбит/с и системой фильтрации шумов. Но самая интересная часть устройства кроется в его ПО.

Вместе с Plaud Note на смартфон устанавливается приложение. С помощью встроенного ChatGPT оно расшифровывает все диктофонные записи, созданные с помощью аксессуара, и очень точно превращает их в текст. Далее вы можете работать с ним как с обычной заметкой.

Сейчас iZYREC Plaud Note представлен на Kickstarter и продается за $99. После завершения предпродажи ценник вырастет до $159. Ждем подобный девайс на AliExoress в пять раз дешевле. 

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Источник:
New Atlas
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