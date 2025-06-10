Выпущен Android 16. Что нового и куда можно установить?





Компания Google выпустила крупное обновление своей операционной системы для смартфонов и планшетов. В Android 16 улучшенный интерфейс, оптимизированные уведомления, инструменты многозадачности для поддержания рабочего потока, продвинутая поддержка слуховых аппаратов и многое другое. Компания Google выпустила крупное обновление своей операционной системы для смартфонов и планшетов. В Android 16 улучшенный интерфейс, оптимизированные уведомления, инструменты многозадачности для поддержания рабочего потока, продвинутая поддержка слуховых аппаратов и многое другое. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В первую очередь Android 16 стал доступен относительно новым моделям смартфонов и планшетов из серии Pixel собственного производства Google, а в дальнейшем апдейт появится на устройствах других брендов (сроки выпуска зависят от расторопности производителей). Примечательно, что это самый ранний в истории запуск крупного релиза Android за все годы, обычно такие апдейты выпускались ближе к осени.Android 16 закладывает основу для нового дизайна Material 3 Expressive. Основные цели: сделать Android более доступным и проще в использовании.. Позволяют получать информацию в реальном времени без постоянного открытия приложений. Первыми поддерживаются приложения такси и доставки еды.. Уведомления от одного приложения теперь автоматически группируются для уменьшения информационной перегрузки и более аккуратного вида.. Раньше слуховые аппараты с Bluetooth LE Audio использовали свои встроенные микрофоны, направленные вперед (на собеседника). Теперь можно переключиться на микрофон телефона для более чёткой передачи вашего голоса собеседнику в шумной обстановке.. В Android 16 появилось встроенное управление слуховыми аппаратами прямо из системы. Можно регулировать громкость, выбирать пресеты и настройки микрофона для звонков.. Теперь можно активировать самый высокий уровень защиты устройств Google. Она включает комплекс мер для защиты от: онлайн-атак, вредоносных приложений, небезопасных сайтов, мошеннических звонков. Эта возможность предназначена как для публичных лиц, так и для всех, кто ставит безопасность на первое место.. Результат тесного сотрудничества с Samsung (на базе опыта DeX). Помимо работы в одном приложении и режима разделенного экрана, теперь можно открывать, перемещать и изменять размер нескольких окон приложений на одном экране, как на настольном компьютере. Эта возможность станет доступна позже и только на совместимых устройствах.. Позволят создавать свои собственные «горячие клавиши» для быстрого доступа к определённым функциям.. Простой визуальный способ найти нужное приложение, когда панель задач заполнена.. Можно делать снимки экрана с увеличенным динамическим диапазоном изображения (наиболее актуально для игр и видео).