Выпущен Android 16. Что нового и куда можно установить?

Александр


Компания Google выпустила крупное обновление своей операционной системы для смартфонов и планшетов. В Android 16 улучшенный интерфейс, оптимизированные уведомления, инструменты многозадачности для поддержания рабочего потока, продвинутая поддержка слуховых аппаратов и многое другое.

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Релиз и доступность

В первую очередь Android 16 стал доступен относительно новым моделям смартфонов и планшетов из серии Pixel собственного производства Google, а в дальнейшем апдейт появится на устройствах других брендов (сроки выпуска зависят от расторопности производителей). Примечательно, что это самый ранний в истории запуск крупного релиза Android за все годы, обычно такие апдейты выпускались ближе к осени.

Android 16 закладывает основу для нового дизайна Material 3 Expressive. Основные цели: сделать Android более доступным и проще в использовании.

Что нового:

Активные обновления (Live Updates). Позволяют получать информацию в реальном времени без постоянного открытия приложений. Первыми поддерживаются приложения такси и доставки еды. 



Группировка уведомлений. Уведомления от одного приложения теперь автоматически группируются для уменьшения информационной перегрузки и более аккуратного вида.

Переключение микрофона. Раньше слуховые аппараты с Bluetooth LE Audio использовали свои встроенные микрофоны, направленные вперед (на собеседника). Теперь можно переключиться на микрофон телефона для более чёткой передачи вашего голоса собеседнику в шумной обстановке.



Нативное управление. В Android 16 появилось встроенное управление слуховыми аппаратами прямо из системы. Можно регулировать громкость, выбирать пресеты и настройки микрофона для звонков. 



Продвинутая защита. Теперь можно активировать самый высокий уровень защиты устройств Google. Она включает комплекс мер для защиты от: онлайн-атак, вредоносных приложений, небезопасных сайтов, мошеннических звонков. Эта возможность предназначена как для публичных лиц, так и для всех, кто ставит безопасность на первое место.



Desktop Windowing (оконный режим как на ПК). Результат тесного сотрудничества с Samsung (на базе опыта DeX). Помимо работы в одном приложении и режима разделенного экрана, теперь можно открывать, перемещать и изменять размер нескольких окон приложений на одном экране, как на настольном компьютере. Эта возможность станет доступна позже и только на совместимых устройствах.



Пользовательские сочетания клавиш. Позволят создавать свои собственные «горячие клавиши» для быстрого доступа к определённым функциям.

Переполнение панели задач. Простой визуальный способ найти нужное приложение, когда панель задач заполнена.

HDR-скриншоты. Можно делать снимки экрана с увеличенным динамическим диапазоном изображения (наиболее актуально для игр и видео).
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