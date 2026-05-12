Выпущен детский Сбер ID. Что в нем полезного для родителей?

«Сбербанк» представил новую технологию — Сбер ID для детей с доступом к избранным сервисам. Об этом пишет ТАСС.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

«Теперь у детей от 6 до 13 лет появился собственный детский Сбер ID, который дает доступ в безопасный цифровой мир, где ребенок может самостоятельно исследовать интересные ему сервисы. Доступ к нему родители могут настроить через мобильное приложение "Сбербанк онлайн», — Сбер.

Согласно источнику, новый метод авторизации позволит родителям выделить для ребенка собственный цифровой хаб, не предоставляя доступ к своему аккаунту.Ранее родителям приходилось давать свой аккаунт, чтобы позволить ребенку заказать еду или послушать музыку. Теперь он сам сможет это делать через собственный безопасный аккаунт. Чтобы его подключить, нужно скачать ребенку приложение «СберKids» (Smart Quiz в App Store) и добавить туда детскую Сберкарту. Далее один из родителей активирует детский аккаунт в разделе «Близкие» своего «Сбербанка Онлайн».