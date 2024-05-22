Выпущен драйвер, в три раза ускоряющий нейросети на компьютерах

Александр



Компания NVIDIA выпустила для своих видеокарт GeForce RTX и платформ RTX AI PC драйвер версии GeForce Game Ready 555.85 WHQL. Это обновление приблизительно в три раза ускоряет обработку данных в программах, которые задействуют большие языковые модели (LLM) в генеративном искусственном интеллекте.

Новый драйвер предлагает следующие возможности для RTX GPU и RTX AI PC:

 — Поддержка DQ-GEMM для обработки квантования INT4 для LLM
 — Новые методы нормализации RMSNorm для моделей Llama 2, 3, Mistral и Phi-3
 — Механизмы группового внимания, многозапросного внимания и скользящего окна для Mistral
 — Поддержка GEMM-тензоров с размерами, некратными 8, для ускорения контекстной фазы



В тестах нового драйвера показан значительный прирост производительности для INT4 и FP16 данных. Благодаря оптимизациям, скорость работы моделей Phi-3, Llama 3, Gemma и Mistral увеличивается до трёх раз. NVIDIA напоминает, что RTX GPU используют тензорные ядра для ускорения различных технологий, включая DLSS, NVIDIA Ace, RTX Remix, Omniverse, Broadcast и RTX Video. Компания предлагает наборы разработчиков TensorRT, Maxine и RTX Video для использования тензорных ядер в ИИ-приложениях. По заявлению NVIDIA, производительность её GPU в ИИ-задачах достигает 1300 TOPS, что значительно выше, чем у конкурентных решений.

Обновить драйвер можно через NVIDIA App.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым

4
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Cсылки по теме:
Создана нейросеть, которая может сделать любое видео идеально качественным
Google научилась превращать фото в «живой» аватар
«Яндекс Браузер» крупно обновился: нововведений много, и все суперполезные

Рекомендации

Рекомендации

«Google Фото» начал раздавать суперполезную функцию абсолютно бесплатно
Срочно обновите приложение «Сбербанк Онлайн»
«Тинькофф-банк» начал высылать бригаду сотрудников на дом к особо упрямым клиентам, и это не шутка
Покупателей на Wildberries и OZON массово разводят с помощью СБП. Попасться может буквально каждый

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии