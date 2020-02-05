Первым джейлбрейк-инструментом для iOS 13 был checkra1n на базе эксплойта checkm8. Но поскольку этот эксплойт находится в открытом доступе, любой желающий может выпустить свою утилиту, что и сделал хакер с ником LinusHenze.
LinusHenze выпустил джейлбрейк, который называется Fuju и предназначен для взлома устройств, работающих на iOS с версии 13 по 13.3.1. Хакер уточняет, что эта утилита находится на ранней стадии и в настоящее время применима с большими ограничениями.
Во-первых, для осуществления взлома потребуется аккаунт зарегистрированного разработчика (а это платное удовольствие), а во-вторых, этот джейлбрейк осуществим лишь на на iPad Pro 2017 года. В теории также может поддерживаться iPhone 7, но это пока не подтверждено.
По словам LinusHenze, на взломанное устройство возможно установить Sileo и Cydia, но большая часть твиков оказывается неработоспособна. Хакер также предупреждает, что хотя Fuju и получает полный доступ к файловой системе, любая перезагрузка не в режиме джейлбрейка сбрасывает устройство к заводским настройкам.
Как и checkra1n, Fuju требует для осуществления взлома подключения мобильного устройства к компьютеру с помощью кабеля. В настоящее время у LinusHenze готова программа лишь для macOS, и неизвестно, выпустит ли он её версию для Windows.
Очевидно, что утилита Fuju пока предназначена лишь для экспериментаторов, которых интересует териетическая и практическая реализация процесса джейлбрейка, а не конечный результат. Обычным пользователям намного лучше подойдёт checkra1n, хотя эта утилита, в отличие от Fuju, пока не поддерживает iOS 13.3.1.
Say Hello to Sileo!— Linus Henze (@LinusHenze) October 28, 2019
(iPad Pro 2017, iPadOS 13.1.3, custom Jailbreak, not checkra1n) pic.twitter.com/dHhS8CDPVl
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
У нас есть подкаст и его видео-версия