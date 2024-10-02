Выпущен Office 2024 для Windows и macOS — работает даже без платной подписки





Компания Microsoft выпустила в продажу пакет программ Office 2024 для обычных пользователей, предпринимателей и малого бизнеса. Ранее тот же продукт (Office LTSC 2024) стал доступен для крупных организаций.



Office 2024 отвязан от подписки Microsoft 365 и продаётся за полную стоимость в двух вариантах:



— Office Home 2024 для 1 ПК за $149,99: Word, Excel, PowerPoint, Teams и OneNote

— Office Home & Business 2024 для 1 ПК за $249,99: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams и OneNote Компания Microsoft выпустила в продажу пакет программ Office 2024 для обычных пользователей, предпринимателей и малого бизнеса. Ранее тот же продукт (Office LTSC 2024) стал доступен для крупных организаций.Office 2024 отвязан от подписки Microsoft 365 и продаётся за полную стоимость в двух вариантах:— Office Home 2024 для 1 ПК за $149,99: Word, Excel, PowerPoint, Teams и OneNote— Office Home & Business 2024 для 1 ПК за $249,99: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams и OneNote

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Office 2024 доступен для Windows и macOS. Набор программ содержит незначительные улучшения и усовершенствования в сравнении с предыдущей версией. Его пользователям обещан выпуск патчей на протяжении как минимум пяти лет, но они будут содержать не функциональные обновления, а только исправления багов. Кроме того, пользователи не смогут использовать в работе с документами нейросетевого ассистента Copilot. В Microsoft также сообщили о сроке окончания поддержки Office 2016 и 2019 — 14 октября 2025 года.Софт Microsoft официально не продаётся в России, однако в сети то и дело всплывают лайфхаки, рассказывающие об относительно легальных способах активации продуктов этой компании. Бизнесу вряд ли стоит пользоваться этими инструкциями, а частные вряд ли рискуют чем-либо, даже наоборот, ведь лицензионный софт намного безопаснее пиратского, поскольку гарантированно не содержит вирусы.