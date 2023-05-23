Выпущен крутейший пластырь для ноутбука за 12500 рублей. Его невозможно не захотеть

Фото: Hermès
Французский бренд Hermès представил новинку — пластырь для ноутбука и другой техники. Лот размещен на официальном сайте Hermès.
Согласно информации от производителя, пластырь создан для тех, кто хочет придать уникальность своим девайсам, сумке или одежде. Им можно заклеить фронтальную камеру в лучших традициях мемов 2010-х, использовать как органайзер для проводов, или же просто прилепить как элемент дизайна.
Фото: Hermès
Фото: Hermès
За 125 фунтов стерлингов или около 12 500 рублей по курсу на сегодня покупатель получит комплект из трех разноцветных пластырей размером 99 х 24 мм. Товары изготавливаются из кожи ягненка вручную, поэтому габариты могут отличаться от заявленных.
Пластыри действительно выглядят очень стильно, так что ждем аналогов на AliExpress и можно закупаться.