Выпущен крутейший пластырь для ноутбука за 12500 рублей. Его невозможно не захотеть



Фото: Hermès



Французский бренд Hermès представил новинку — пластырь для ноутбука и другой техники. Лот размещен на официальном сайте Hermès.Согласно информации от производителя, пластырь создан для тех, кто хочет придать уникальность своим девайсам, сумке или одежде. Им можно заклеить фронтальную камеру в лучших традициях мемов 2010-х, использовать как органайзер для проводов, или же просто прилепить как элемент дизайна.За 125 фунтов стерлингов или около 12 500 рублей по курсу на сегодня покупатель получит комплект из трех разноцветных пластырей размером 99 х 24 мм. Товары изготавливаются из кожи ягненка вручную, поэтому габариты могут отличаться от заявленных.Пластыри действительно выглядят очень стильно, так что ждем аналогов на AliExpress и можно закупаться.