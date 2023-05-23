Выпущен крутейший пластырь для ноутбука за 12500 рублей. Его невозможно не захотеть

Олег

Пластырь
Фото: Hermès


Французский бренд Hermès представил новинку — пластырь для ноутбука и другой техники. Лот размещен на официальном сайте Hermès.

Согласно информации от производителя, пластырь создан для тех, кто хочет придать уникальность своим девайсам, сумке или одежде. Им можно заклеить фронтальную камеру в лучших традициях мемов 2010-х, использовать как органайзер для проводов, или же просто прилепить как элемент дизайна. 

Пластырь
Фото: Hermès

Пластырь
Фото: Hermès

За 125 фунтов стерлингов или около 12 500 рублей по курсу на сегодня покупатель получит комплект из трех разноцветных пластырей размером 99 х 24 мм. Товары изготавливаются из кожи ягненка вручную, поэтому габариты могут отличаться от заявленных.

Пластыри действительно выглядят очень стильно, так что ждем аналогов на AliExpress и можно закупаться. 

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Источник:
Hermes
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Комментарии

kardigan
+3082
kardigan
Че издеваетесь?! Что здесь можно захотеть?
Нашлёпку, которая на алишке идёт как приятный бесплатный бонус?
18 минут назад
#
+94
antonchik55 kardigan
Айгайдс совсем недавно открыли для себя кликбейт)
16 минут назад
#
+94
antonchik55
Невозможно не захотеть. А я взял и не захотел. Шах и мат
17 минут назад
#
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