Выпущен самый странный и уродливый чехол для iPhone, и вы не сможете с этим поспорить



Компания Astropad представила кейс для iPhone, который должен был превратить его в электронную книгу, но что-то пошло не так. На аксессуар обратили внимание в MacRumors.



Astropad — фирма, которая ранее уже стала известной благодаря приложению для расширения дисплея Luna и умному карандашу Rock Paper Pencil. Теперь же компания придумала новую необычную штуку, но непонятно, кто вообще захочет ей пользоваться.







По задумке создателей, странный чехол должен добавить +100500 к удобству удержания смартфона во время чтения — якобы наличие ручек по бокам позволяет не перекрывать рукой экран. При этом кейс увеличивает габариты айфона практически в два раза и вынуждает использовать его двумя руками, так как дотянуться одним пальцем до дисплея почти невозможно.



Но есть и полезная фича — встроенная метка NFC. Её можно программировать, чтобы при помещении в чехол на смартфоне сразу запускался тот или иной режим, например, приложение для чтения или конкретная книга. Модели iPhone 12 и новее крепятся к чехлу с помощью MagSafe, а для старых айфонов в комплекте поставляется наклеиваемый магнит. Цена этого великолепия — $40, что примерно соответствует стоимости недорогого ридера с e-ink. Признайтесь, захотели?