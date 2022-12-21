Яндекс Карты

Выпущен суперполезный апдейт «Яндекс Карт». Установка лимитирована — не более 10 тысяч человек

Александр


«Яндекс» выпустил бета-версию приложения «Яндекс Карты». В ней появилась анонсированная ранее возможность — отображение высокодетализированных карт.

Тестирование новых карт началось с московских дорог. В обновлении появились основные дороги в пределах московского ТТК, например Тверская улица, Садовое кольцо, участки Ленинского и Кутузовского проспектов. Также доступны и сложные развязки, например Таганская площадь. На дорогах в бета-версии приложения видна разметка, а ширина и форма полотна соответствуют реальным пропорциям. В бета-версии также можно попробовать умный указатель маршрута, который показывает, с какой стороны дороги ехать, чтобы не пропустить свой поворот.



«Яндекс» позволяет протестировать бета-версию «Яндекс Карт» всем желающим, но количество тестировщиков ограничено — не более 5 тысяч пользователей на Android и столько же на iOS. Инструкция по вступлению в программу бета-теста и установке приложения приводится на сайте «Яндекса».

Какими станут «Яндекс Карты»:

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Комментарии

Tigrolik
+524
Tigrolik
Ну ни-че-го се-бе зачем мне это нужно?
2 часа назад в 13:10
#
+17
Leadman
Красота! Жаль, что только Москва пока...
час назад в 14:00
#
tellurian
+4832
tellurian Leadman
Не все сразу. Проект на долгие годы.
час назад в 14:10
#
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