Выпущен суперполезный апдейт «Яндекс Карт». Установка лимитирована — не более 10 тысяч человек
Александр Кузнецов —
«Яндекс» выпустил бета-версию приложения «Яндекс Карты». В ней появилась анонсированная ранее возможность — отображение высокодетализированных карт.
Тестирование новых карт началось с московских дорог. В обновлении появились основные дороги в пределах московского ТТК, например Тверская улица, Садовое кольцо, участки Ленинского и Кутузовского проспектов. Также доступны и сложные развязки, например Таганская площадь. На дорогах в бета-версии приложения видна разметка, а ширина и форма полотна соответствуют реальным пропорциям. В бета-версии также можно попробовать умный указатель маршрута, который показывает, с какой стороны дороги ехать, чтобы не пропустить свой поворот.
«Яндекс» позволяет протестировать бета-версию «Яндекс Карт» всем желающим, но количество тестировщиков ограничено — не более 5 тысяч пользователей на Android и столько же на iOS. Инструкция по вступлению в программу бета-теста и установке приложения приводится на сайте «Яндекса».
Какими станут «Яндекс Карты»:
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